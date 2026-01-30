Comissão Europeia diz que Portugal ainda não pediu ativação de Mecanismo Europeu de Proteção Civil

"Até agora, o Governo português ainda não pediu apoio ao abrigo do Mecanismo [Europeu de Proteção Civil]. Saliento que é até agora, porque obviamente a situação está a evoluir e é normal que, em situações de crise, os governos avaliem as necessidades dia-a-dia", afirmou em conferência de imprensa a porta-voz da Comissão Europeia Eva Hrncirova.

A Comissão Europeia indicou esta sexta-feira que o Governo português ainda não pediu a ativação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil para responder à crise gerada pela depressão Kristin, mas recorreu ao sistema de imagens por satélite Copernicus.

A porta-voz salientou, no entanto, que o Governo recorreu ao sistema de mapeamento por satélite Copernicus, que "é muito útil neste tipo de crises, porque fornece uma visão situacional, fornece avaliações de danos e os governos conseguem ver claramente, por satélite, qual é a dimensão do desastre".

"Estamos prontos para ajudar se formos solicitados", afirmou.

Eva Hrncirova salientou que para o Mecanismo Europeu de Proteção Civil ser ativado tem de ser feito um pedido pelo Governo e, a partir desse momento, a Comissão Europeia "começa a coordenar [a resposta] com os outros países que fazem parte do mecanismo", a que além dos 27 Estados-membros da União Europeia (UE), pertencem também outros 10 Estados.

A partir do momento em que é feito o pedido, "coordenamos e perguntamos aos outros países o que podemos enviar. Normalmente, em casos como tempestades, o país solicita geradores, desumidificadores, etc.", explicou a porta-voz.

Além deste Mecanismo Europeu de Proteção Civil, a Comissão Europeia referiu que Portugal também pode recorrer ao Fundo de Solidariedade da UE, que não é, contudo, "um instrumento de resposta imediata", mas visa ajudar os Estados-membros na reparação os danos provocados por catástrofes naturais.

Segundo o porta-voz do executivo comunitário para a Política de Coesão, Maciej Berestecki, Portugal tem "12 semanas a partir do dia do desastre para apresentar o pedido" de ajuda ao abrigo do Fundo de Solidariedade da UE.

"O país tem de avaliar o valor dos danos e, com base nisso, apresenta o seu pedido à Comissão Europeia. Nós avaliamos internamente e, depois, apresentamos uma proposta à autoridade orçamental - que é o Conselho [da União Europeia] e o Parlamento [Europeu] - e eles tomam uma decisão sobre o montante [de financiamento] que deve ser atribuído", referiu.