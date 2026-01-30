Departamento de Justiça vai divulgar mais de três milhões de ficheiros do caso Epstein

Ao abrigo da Lei da Transparência que pretende revelar o que Governo sabia sobre os abusos sexuais implicados, contam-se mais de dois mil vídeos e 180 mil imagens por entre as três milhões de páginas de documentos do caso Epstein, disponíveis para consulta pública no site do departamento .

Bill Clinton, Michael Jackson, Mick Jagger, Diana Ross e até Donald Trump marcam presença nos documentos, mas aparecer nas imagens ao lado de Epstein não é prova de qualquer crime ou envolvimento nos crimes em investigação.

O falecido Jeffrey Epstein condenado por abuso sexual de menores liderou uma rede de tráfico e pedofilia. Nos últimos meses, têm sido partilhados milhares de e-mails e fotografias relativas ao empresário milionário.

O Departamento da Justiça dos Estados Unidos da América (EUA) anunciou esta sexta-feira um novo e último conjunto de documentos com mais de três milhões de ficheiros do caso Epstein .

Aparecer nas imagens ao lado de Epstein não é prov(...)

No comunicado do portal, é feito um aviso sobre a possível existência de "imagens, documentos ou vídeos falsos ou submetidos de forma fraudulenta".

"A divulgação de hoje marca o fim de um processo muito exaustivo de identificação e análise de documentos para garantir a transparência para o povo americano e o cumprimento da lei", revelou o procurador-geral adjunto Todd Blanche em conferência de imprensa.



Excluindo a cúmplice de Epstein, a namorada Ghislaine Maxwell, os rostos de todas as mulheres foram ocultados em situações de pornografia. Porém, alguns materiais estão a ser retidos já que expõem a identidade e pormenores pessoais de potenciais vítimas, segundo o Departamento da Justiça dos EUA.

O número de documentos sujeitos a revisão aumentou para cerca de seis milhões, incluindo duplicados, informou o departamento.

A polémica Jeffrey Epstein até já teve impacto na realeza britânica com o afastamento e até perda de título real do ex-Príncipe André, mas o caso que se arrasta desde 2005 nunca deixou o Presidente dos EUA de fora.