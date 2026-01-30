Departamento de Justiça vai divulgar mais de três milhões de ficheiros do caso Epstein

30 jan, 2026 - 21:32 • Redação, com Reuters
O Departamento da Justiça dos Estados Unidos da América (EUA) anunciou esta sexta-feira um novo e último conjunto de documentos com mais de três milhões de ficheiros do caso Epstein.
O falecido Jeffrey Epstein condenado por abuso sexual de menores liderou uma rede de tráfico e pedofilia. Nos últimos meses, têm sido partilhados milhares de e-mails e fotografias relativas ao empresário milionário.
Bill Clinton, Michael Jackson, Mick Jagger, Diana Ross e até Donald Trump marcam presença nos documentos, mas aparecer nas imagens ao lado de Epstein não é prova de qualquer crime ou envolvimento nos crimes em investigação.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Ao abrigo da Lei da Transparência que pretende revelar o que Governo sabia sobre os abusos sexuais implicados, contam-se mais de dois mil vídeos e 180 mil imagens por entre as três milhões de páginas de documentos do caso Epstein, disponíveis para consulta pública no site do departamento.
Justiça
Aparecer nas imagens ao lado de Epstein não é prov(...)
No comunicado do portal, é feito um aviso sobre a possível existência de "imagens, documentos ou vídeos falsos ou submetidos de forma fraudulenta".
"A divulgação de hoje marca o fim de um processo muito exaustivo de identificação e análise de documentos para garantir a transparência para o povo americano e o cumprimento da lei", revelou o procurador-geral adjunto Todd Blanche em conferência de imprensa.
Excluindo a cúmplice de Epstein, a namorada Ghislaine Maxwell, os rostos de todas as mulheres foram ocultados em situações de pornografia. Porém, alguns materiais estão a ser retidos já que expõem a identidade e pormenores pessoais de potenciais vítimas, segundo o Departamento da Justiça dos EUA.
O número de documentos sujeitos a revisão aumentou para cerca de seis milhões, incluindo duplicados, informou o departamento.
A polémica Jeffrey Epstein até já teve impacto na realeza britânica com o afastamento e até perda de título real do ex-Príncipe André, mas o caso que se arrasta desde 2005 nunca deixou o Presidente dos EUA de fora.
As fotografias foram divulgadas, esta sexta-feira,(...)