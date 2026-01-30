Ouvir
Jornalista dos EUA Don Lemon preso após gravar protesto contra ICE em Minneapolis

30 jan, 2026 - 18:03 • Catarina Magalhães

Enquanto acompanhava os preparativos para os Grammys, o antigo pivot da CNN foi detido depois de ter participado numa manifestação contra a polícia anti-imigração dos EUA. Em vez de investigarem "os agentes federais que mataram duas pessoas inocentes", estão a dedicar tempo "a esta detenção".

A+ / A-

O antigo pivot da CNN Internacional, Don Lemon, foi detido na noite desta quinta-feira depois de ter participado e gravado momentos de uma manifestação contra a polícia anti-imigração dos Estados Unidos da América (EUA), avançou o jornal norte-americano "CBS News".

Em causa, está a participação do jornalista norte-americano, de 59 anos, há duas semanas num protesto contra os agentes federais de imigração - o chamado ICE - em Minneapolis.

Segundo o mesmo jornal, o FBI e o Departamento de Segurança Interna dos EUA estiveram envolvidos na detenção.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Don Lemon foi detido em Los Angeles enquanto acompanhava os preparativos para a cerimónia dos Grammys, agendada para a noite deste domingo, dia 1 de fevereiro.

O advogado de Lemon, Abbe Lowell, recorreu à Primeira Emenda da Constituição dos EUA para relembrar que o jornalista está protegido por lei, devendo "lançar luz sobre a verdade e responsabilizar os que detêm o poder".

Entretanto, foi divulgado um comunicado oficial na sua conta oficial de Instagram, lançando críticas à justiça norte-americana.

Em vez de investigarem "os agentes federais que mataram duas pessoas inocentes", estão a dedicar tempo "a esta detenção", lê-se no texto publicado.

Desde o início deste ano, a poetisa norte-americana Renee Nicole Good e o enfermeiro norte-americano Alex Pretti são as duas vítimas às mãos da polícia de imigração ICE e dos agentes federais do serviço de controlo de fronteiras, respetivamente.

O jornal norte-americano explicou ainda que a manifestação aconteceu depois de os manifestantes terem descoberto que um dos pastores de uma igreja nos arredores, na cidade de St. Paul, é alegadamente um agente do ICE.

Várias pessoas envolvidas nos protestos foram acusadas de interferir ilegalmente na liberdade religiosa daqueles fiéis.

O que é o ICE, como atua e por que é tão polémico?

O que é o ICE, como atua e por que é tão polémico?

A revolta tomou conta das ruas de Minneapolis, nos(...)

Em reação, A CNN, onde Lemon trabalhou anteriormente, afirmou que a sua detenção levanta “questões profundamente preocupantes sobre a liberdade de imprensa", garantindo que vai acompanhar o caso de perto.

Sobre a morte de Renee Good e Alex Pretty, as autoridades de defesa norte-americanas ainda estão a analisar os incidentes, enquanto familiares, políticos e organizações de direitos civis exigem explicações e maior transparência sobre o que motivou os disparos e as circunstâncias das duas mortes, ambas vítimas de 37 anos.

Enquanto isso, as ameaças contra membros do Congresso aumentaram nos últimos anos, atingindo o pico em 2021, após o ataque a 6 de janeiro daquele ano ao Capitólio, antes de caírem ligeiramente e voltarem a ressurgir, de acordo com os números mais recentes da polícia do Capitólio dos EUA.

