Jornalista dos EUA Don Lemon preso após gravar protesto contra ICE em Minneapolis

O antigo pivot da CNN Internacional, Don Lemon, foi detido na noite desta quinta-feira depois de ter participado e gravado momentos de uma manifestação contra a polícia anti-imigração dos Estados Unidos da América (EUA), avançou o jornal norte-americano "CBS News".

Em causa, está a participação do jornalista norte-americano, de 59 anos, há duas semanas num protesto contra os agentes federais de imigração - o chamado ICE - em Minneapolis.

Segundo o mesmo jornal, o FBI e o Departamento de Segurança Interna dos EUA estiveram envolvidos na detenção.

Don Lemon foi detido em Los Angeles enquanto acompanhava os preparativos para a cerimónia dos Grammys, agendada para a noite deste domingo, dia 1 de fevereiro. O advogado de Lemon, Abbe Lowell, recorreu à Primeira Emenda da Constituição dos EUA para relembrar que o jornalista está protegido por lei, devendo "lançar luz sobre a verdade e responsabilizar os que detêm o poder". Entretanto, foi divulgado um comunicado oficial na sua conta oficial de Instagram, lançando críticas à justiça norte-americana.

Em vez de investigarem "os agentes federais que mataram duas pessoas inocentes", estão a dedicar tempo "a esta detenção", lê-se no texto publicado. Desde o início deste ano, a poetisa norte-americana Renee Nicole Good e o enfermeiro norte-americano Alex Pretti são as duas vítimas às mãos da polícia de imigração ICE e dos agentes federais do serviço de controlo de fronteiras, respetivamente. O jornal norte-americano explicou ainda que a manifestação aconteceu depois de os manifestantes terem descoberto que um dos pastores de uma igreja nos arredores, na cidade de St. Paul, é alegadamente um agente do ICE. Várias pessoas envolvidas nos protestos foram acusadas de interferir ilegalmente na liberdade religiosa daqueles fiéis.

