Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 30 jan, 2026
Kremlin diz que Trump pediu a Putin para suspender ataques a Kiev até 1 de fevereiro

30 jan, 2026 - 10:06 • Reuters

Questionado sobre o pedido e a resposta da Rússia, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, recusou fazer comentários.

O Kremlin afirmou esta sexta-feira que o Presidente russo, Vladimir Putin, recebeu um pedido pessoal do seu homólogo norte-americano, Donald Trump, para suspender os ataques a Kiev até 1 de fevereiro, de forma a criar um ambiente favorável às negociações de paz.

Questionado sobre o pedido e a resposta da Rússia, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, recusou fazer comentários.

A Ucrânia afirmou que retribuirá o pedido caso a Rússia suspenda os ataques às infraestruturas energéticas do país no meio de um período de frio intenso.

A próxima ronda de conversações de paz trilaterais entre a Rússia, a Ucrânia e os Estados Unidos estava marcada para domingo em Abu Dhabi, mas o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse esta sexta-feira que a data ou o local podem ser alterados.

