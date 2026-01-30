Luigi Mangione não vai enfrentar pena de morte por matar CEO da UnitedHealthcare

30 jan, 2026 - 22:48 • Redação
Acusado de ter assassinado o presidente executivo da seguradora UnitedHealcare, Brian Thompson, o norte-americano Luigi Mangione, de 27 anos, não vai enfrentar pena de morte após o alegado homicídio em dezembro de 2024.
A juíza distrital dos Estados Unidos da América (EUA), Margeret Garnett, rejeitou a acusação federal de homicídio enumerando falhas.
Apesar de ter escapado à pena de morte, a juíza manteve as acusações de stalking (perseguição, em português), que podem valer a Mangione uma pena máxima de prisão perpétua.
Aos 27 anos, filho de uma família abastada de Baltimore, Maryland, Mangione é acusado de ter disparado a sangue frio sobre Brian Thompson, de 50 anos, CEO da UnitedHealthcare, à porta do hotel Hilton Midtown em Nova Iorque, a 4 de dezembro de 2024.
Um homicida nascido num berço de ouro, um programa(...)
Mangione, que terá fugido de bicicleta, foi detido cinco dias depois num McDonald's em Altoona, Pensilvânia, a cerca de 370 quilómetros do local do crime, graças a uma denúncia de um funcionário.
Tornou-se, para alguns, um símbolo da profunda raiva que os norte-americanos sentem em relação às seguradoras de saúde, acusadas de priorizar o lucro em detrimento dos cuidados aos doentes e de negar ou atrasar os reembolsos.
Em ambos os casos, declarou-se inocente das acusações que lhe são imputadas.
A próxima sessão de julgamento ainda não tem data marcada.