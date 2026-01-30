Ouvir
Estados Unidos da América

Luigi Mangione não vai enfrentar pena de morte por matar CEO da UnitedHealthcare

30 jan, 2026

Apesar de ter escapado à pena de morte, Luigi Mangione pode ter de cumprir uma pena máxima de prisão perpétua. O norte-americano de 27 anos é acusado de ter assassinado o presidente executivo da UnitedHealcare à porta de um hotel em Nova Iorque em 2024.

Acusado de ter assassinado o presidente executivo da seguradora UnitedHealcare, Brian Thompson, o norte-americano Luigi Mangione, de 27 anos, não vai enfrentar pena de morte após o alegado homicídio em dezembro de 2024.

A juíza distrital dos Estados Unidos da América (EUA), Margeret Garnett, rejeitou a acusação federal de homicídio enumerando falhas.

Apesar de ter escapado à pena de morte, a juíza manteve as acusações de stalking (perseguição, em português), que podem valer a Mangione uma pena máxima de prisão perpétua.

Aos 27 anos, filho de uma família abastada de Baltimore, Maryland, Mangione é acusado de ter disparado a sangue frio sobre Brian Thompson, de 50 anos, CEO da UnitedHealthcare, à porta do hotel Hilton Midtown em Nova Iorque, a 4 de dezembro de 2024.

Mangione, que terá fugido de bicicleta, foi detido cinco dias depois num McDonald's em Altoona, Pensilvânia, a cerca de 370 quilómetros do local do crime, graças a uma denúncia de um funcionário.

Tornou-se, para alguns, um símbolo da profunda raiva que os norte-americanos sentem em relação às seguradoras de saúde, acusadas de priorizar o lucro em detrimento dos cuidados aos doentes e de negar ou atrasar os reembolsos.

Em ambos os casos, declarou-se inocente das acusações que lhe são imputadas.

A próxima sessão de julgamento ainda não tem data marcada.

