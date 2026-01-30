Ouvir
República Democrática do Congo

Mais de 200 pessoas terão morrido em derrocada de mina

30 jan, 2026 - 21:33 • Reuters

A mina, onde os habitantes escavam manualmente por alguns dólares por dia, está sob controlo do grupo rebelde M23 desde 2024.

Mais de 200 pessoas terão morrido esta semana no desabamento da mina de coltan de Rubaya, no leste da República Democrática do Congo.

A informação foi avançada esta sexta-feira à agência Reuters por Lubumba Kambere Muyisa, porta-voz do governador da província nomeado pelos rebeldes, onde se localiza a mina.

Rubaya produz cerca de 15% do coltan mundial, que é transformado em tântalo, um metal resistente ao calor muito procurado pelos fabricantes de telemóveis, computadores, componentes aeroespaciais e turbinas a gás.

O local, onde os habitantes escavam manualmente por alguns dólares por dia, está sob controlo do grupo rebelde M23 desde 2024.

O desabamento ocorreu na quarta-feira e o número exato de vítimas permanecia incerto até à noite desta sexta-feira.

“Mais de 200 pessoas foram vítimas deste deslizamento de terras, incluindo mineiros, crianças e vendedoras de mercado. Algumas pessoas foram resgatadas a tempo e apresentam ferimentos graves”, afirmou Muyisa.

Um conselheiro do governador indicou, sob condição de anonimato, que o número de mortos confirmados era de, pelo menos, 227.

As Nações Unidas afirmam que o M23 tem saqueado as riquezas de Rubaya para ajudar a financiar a sua insurreição, apoiada pelo governo do vizinho Ruanda, uma acusação que as autoridades de Kigali negam.

Os rebeldes fortemente armados, cujo objectivo declarado é derrubar o governo de Kinshasa e garantir a segurança da minoria tutsi congolesa, conquistaram ainda mais território rico em minerais no leste do Congo durante uma ofensiva relâmpago no ano passado.

Saiba Mais
