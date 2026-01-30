Ouvir
Mais de dois milhões de euros roubados por trio de assaltantes em plena rua em Tóquio

30 jan, 2026 - 09:35 • Lusa

Criminosos usaram gás lacrimogéneo para roubar as malas com o dinheiro, perto da estação de Ueno, um bairro popular entre os turistas.

Três pessoas roubaram malas com o equivalente a mais de dois milhões de euros em dinheiro numa rua movimentada no centro de Tóquio - um crime raro numa cidade conhecida pela segurança -, anunciaram esta sexta-feira polícia e comunicação social.

Os criminosos usaram gás lacrimogéneo para roubar as malas com o dinheiro por volta das 21h30 de quinta-feira (12h30 em Lisboa), perto da estação de Ueno, um bairro popular entre os turistas, disse à agência France-Presse (AFP) uma porta-voz da polícia da capital do Japão, que não quis ser identificada.

A responsável não forneceu mais detalhes, embora a comunicação social local tenha avançado que o crime vitimou cinco cidadãos chineses e japoneses que tentavam carregar num veículo malas com cerca de 420 milhões de ienes (2,3 milhões de euros).

