Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 30 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Moçambique

PJ confirma tese de suicídio do banqueiro Pedro Ferraz

30 jan, 2026 - 18:07 • Lusa

"O corpo não apresentava ferimento nas costas e, mais ainda, não tinha lesões de defesa", concluiu a investigação.

A+ / A-

A causa de morte do cidadão português Pedro Ferraz, administrador financeiro do Banco Comercial e de Investimentos (BCI) em Moçambique, foi suicídio, de acordo com as conclusões da investigação conjunta dos dois países, divulgadas esta sexta-feira em conferência de imprensa.

Pedro Ferraz, administrador do banco BCI, subsidiária em Moçambique do grupo português Caixa Geral de Depósitos (CGD) e do também português BPI, suicidou-se numa casa de banho do Polana Serena Hotel, em Maputo, no dia 19 de janeiro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Esta morte chocou a comunidade portuguesa e moçambicana e foi seguida de uma cooperação na investigação entre Portugal e Moçambique.

Na segunda-feira, chegou a Moçambique uma equipa portuguesa composta por elementos da Polícia Judiciária e do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, enviada pelo Governo português.

Esta sexta-feira, numa conferência de imprensa conjunta da PJ portuguesa e do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) moçambicano, em Maputo, a hipótese já anteriormente avançada de suicídio foi confirmada.

Santos Martins, inspetor chefe da PJ portuguesa, reconheceu que, num primeiro momento, e dada "a quantidade e vestígios detetados, bem como o grau de violência desta morte", foram suscitadas dúvidas quanto à sua causa.

"Após a realização da inspeção ao local da ocorrência e de múltiplas diligências, as conclusões preliminares do Serviço Nacional de Investigação Criminal sobre a averiguação da causa de morte, apontavam para a possibilidade de estar perante um quadro de suicídio ou seja, não existindo a intervenção de terceiros na morte de Pedro Ferraz Reis", disse.

Após a decisão de um trabalho conjunto envolvendo equipas multidisciplinares de Portugal e Moçambique, este "permitiu reunir, consolidar, fixar e sistematizar os elementos de prova, conferindo-lhes toda a coerência relativamente aos acontecimentos", cujas conclusões foram hoje apresentadas.

O corpo não apresentava ferimento nas costas e, mais ainda, não tinha lesões de defesa

Ilídio Miguel, diretor-geral do Sernic explicou depois que os elementos da PJ portuguesa, bem como a médica legista que integra a missão, tiveram a oportunidade de ver o corpo de Pedro Ferraz Reis.

E ressalvou: "O corpo não apresentava ferimento nas costas e, mais ainda, não tinha lesões de defesa", uma conclusão que "já constava do relatório da autópsia que o Sernic requisitou à medicina local".

"O Sernic, através do Laboratório Central de Criminalística, já havia realizado exames de química, tanto toxicológico, das substâncias encontradas, sobretudo no estômago do malogrado e no local de facto, que concluiu tratar de substâncias nocivas à saúde", nomeadamente um veneno para ratos.

Este laboratório realizou, igualmente, exames de ADN e concluiu "não ter encontrado perfis distintos do malogrado, sobretudo na arma branca, a faca, no punho da faca", adiantou".

Portugal envia equipa para Maputo para seguir investigação à morte de administrador português

Portugal envia equipa para Maputo para seguir investigação à morte de administrador português

A morte de Pedro Ferraz Reis chocou a comunidade p(...)

Ilídio Miguel fez questão de esclarecer que Pedro Ferraz Reis foi encontrado numa casa de banho pública do hotel, onde o administrador se trancou por dentro, e não na casa de banho de um quarto da unidade hoteleira.

A ideia avançada inicialmente de suicídio foi, pois, agora confirmada, indicando que "não se tratou, como se tem dito, de precipitação, mas resulta de um esforço abnegado com vista à busca da verdade material, o que efetivamente foi logrado".

Para Santos Martins, "um episódio desta violência, cuja etiologia é um suicídio, não é comum".

"Esta nossa deslocação aqui serviu, em primeiro lugar, para ajudar o Sernic a consolidar todos os elementos probatórios e todos os indícios que já tinha recolhido e, ao mesmo tempo, nós próprios, tentarmos perceber o que é que se tinha passado na cabeça da vítima", adiantou.

E explicou que "a perícia, que é fundamental no local onde ocorreu o incidente, a análise dos elementos e dos indícios recolhidos nesse local, conjuntamente com a prova pessoal de quem acompanhava, neste caso, o cidadão português", foram fundamentais para a conclusão agora confirmada.

O Sernic vai agora continuar a trabalhar, nomeadamente para tentar perceber a motivação da vítima.

Sobre a alegada existência de ameaças de que Pedro Ferraz Reis teria sofrido, a investigação não indiciou a sua concretização.

Se precisa de ajuda ou tem dúvidas sobre questões de saúde mental, contacte um médico especialista, ou um dos vários serviços e linhas de apoio gratuitas, como o SNS 24 (808 24 24 24), o SOS Voz Amiga (800 209 899/213 544 545), o SOS Criança (116 111), a Linha Jovem (800 208 020) ou o SOS Adolescente (800 202 484).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 30 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias