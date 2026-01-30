Rússia suspende ataques aéreos à Ucrânia até domingo a pedido de Trump

A Rússia concordou esta sexta-feira numa suspensão dos ataques aéreos na Ucrânia até domingo, 1 de fevereiro, a pedido pessoal de Donald Trump, como forma de criar um ambiente favorável às negociações de paz.

No entanto, em reação, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que não há tréguas formais entre os dois países e que a estratégia russa passa por atacar logística ucraniana, com ataques a estradas e ferrovias da Ucrânia nos últimos dias.

Através do porta-voz Dmitry Peskov, o Kremlin confirmou que acedeu ao pedido "pessoal" de Donald Trump a Vladimir Putin para suspender os ataques aéreos contra Kiev e outras cidades ucranianas "durante uma semana", numa altura em que a Ucrânia enfrenta uma forte vaga de frio.

Donald Trump terá feito este pedido devido ao frio "excecional" na Ucrânia, onde o país enfrenta extensos cortes de energia e aquecimento causados pelos ataques aéreos russos que têm vindo a atingir as infraestruturas energéticas do país vizinho há semanas.

Zelensky afirmou que a Ucrânia estava pronta para retribuir, interrompendo seus ataques à infraestrutura de refinarias russas, dizendo que isso era "uma oportunidade, e não um acordo".

Ao mesmo tempo, o presidente ucraniano afirmou a jornalistas esta quinta-feira que o país "estará pronto em 2027" para implementar os passos necessários para se tornar um Estado-membro da União Europeia.