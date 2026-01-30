Trump nomeia Kevin Warsh para liderar Reserva Federal dos EUA

Donald Trump nomeou esta sexta-feira Kevin Warsh para substituir Jerome Powell na liderança da Reserva Federal dos Estados Unidos da América (EUA). O novo líder do banco central norte-americano esteve próximo de ser nomeado em 2017 também por Trump, e tem de ser confirmado pelo Senado.

"Conheço o Kevin há muito tempo e não tenho dúvidas de que ele será lembrado como um dos GRANDES presidentes do Fed, talvez o melhor. Além de tudo, ele é perfeito para o papel e nunca decepciona", declarou Trump na rede social Truth Social, que detém.



Trump tem procurado pressionar Jerome Powell — nomeado por Trump em 2017 — para baixar as taxas de juro nos EUA. Na primeira metade de janeiro, procuradores federais iniciaram uma investigação judicial sobre Jerome Powell, devido à renovação da sede da Reserva Federal em Washington D.C..



Kevin Warsh tem apoiado publicamente o corte das taxas de juro, argumentando que as tarifas implementadas por Donald Trump não vão levar a uma taxa de inflação mais alta.

O líder da Reserva Federal não tem poder completo sobre as taxas de juro aplicadas por este banco central. As taxas são decididas por uma comissão de 12 pessoas — os sete membros do conselho de governadores da "Fed", e quatro presidentes de bancos centrais de reserva de estados (de forma rotativa entre os estados). O presidente do Banco da Reserva Federal de Nova Iorque tem um voto permanente.

Warsh trabalhou na Reserva Federal até há 15 anos, trabalhando atualmente com o investidor bilionário Stanley Druckenmiller e sendo professor na Instituição Hoover da Universidade de Stanford.

Kevin Warsh tem de ser confirmado pelo Senado dos Estados Unidos da América, sendo ouvido por senadores da comissão de assuntos financeiros, que aprovam (ou não) a nomeação antes desta ser votada em plenário — onde necessita de confirmação final. Os republicanos têm maioria no Senado: 53 senadores do Partido Republicano contra 47 do Partido Democrata.