Zelensky desafia Putin a ir a Kiev "se tiver coragem"

30 jan, 2026 - 08:15 • Daniela Espírito Santo com Reuters
A Ucrânia estará "tecnicamente pronta" para aderir à União Europeia em 2027, afirmou o Presidente Volodymyr Zelenskiy, acrescentando que garantir uma adesão "acelerada" ao bloco é uma parte importante das garantias de segurança após o fim da guerra com a Rússia.
"Tecnicamente, estaremos prontos em 2027", disse Zelenskiy aos jornalistas, em declarações divulgadas pelo seu gabinete na sexta-feira, acrescentando que até ao final de 2026 a Ucrânia terá implementado os principais passos necessários para a adesão.
"Gostaria que a Ucrânia recebesse um calendário claro", disse, acrescentando que o seu Governo está empenhado nas reformas necessárias.
Pelo caminho, convidou "oficial e publicamente" Vladimir Putin a ir negociar a paz a Kiev. "Se tiver coragem, claro", desafia.