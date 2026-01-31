Ouvir
Tensão

Irão avisa EUA que as Forças Armadas estão "com o dedo no gatilho"

31 jan, 2026 - 13:21 • Lusa

Teerão assegurou que se o inimigo cometer um erro, sem dúvida que porá em risco a própria segurança, "a segurança da região e do regime sionista (Israel)".

O Irão advertiu este sábado que as Forças Armadas estão "com o dedo no gatilho" e monitorizam de perto os movimentos do inimigo, referindo-se aos Estados Unidos, que deslocaram uma grande frota para o Médio Oriente.

"As Forças Armadas da República Islâmica do Irão estão em completo estado de alerta defensiva e militar, os movimentos do inimigo na região são monitorizados com precisão e temos o dedo no gatilho", afirmou o comandante em chefe do Exército iraniano, o general Amir Hatami, noticiou a agência Mehr.

Face a uma possível ação militar dos Estados Unidos contra Teerão, Hatami assegurou que se o inimigo cometer um erro, sem dúvida que porá em risco a própria segurança, "a segurança da região e do regime sionista (Israel)".

Estas afirmações chegam num momento de crescente tensão com os Estados Unidos, que deslocaram para o Médio Oriente uma frota encabeçada pelo porta-aviões norte-americano Abraham Lincoln, juntamente com o grupo de escolta.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, tem ameaçado atacar se Teerão não negociar um acordo sobre o programa nuclear e se continuar com a repressão dos manifestantes.

Na sexta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abas Araqchi, declarou durante uma visita à Turquia que o país está disposto a negociar com os Estados Unidos uma solução diplomática sobre a contenda nuclear, em negociações "equitativas e justas".

O chefe da diplomacia iraniana criticou ao mesmo tempo as "contradições" dos Estados Unidos e assegurou que um ataque militar não é uma opção, já que os bombardeamentos aéreos de junho por parte dos EUA e de Israel não alcançaram o objetivo.

"Sofreram uma derrota em junho. Se tentarem outra vez, acontecerá o mesmo. Os Estados Unidos fazem uma proposta de negociar, mas uma negociação não pode começar com ameaças. Se quiserem uma negociação justa e razoável, o Irão estará sempre disposto", sublinhou Araqchi, em conferência de imprensa conjunta com o homólogo turco, Hakan Fidan, em Istambul.

Nos últimos dias, a Turquia tem tentado mediar entre Teerão e Washington para evitar uma nova escalada militar na região do Médio Oriente e facilitar uma nova ronda de negociações sobre a questão nuclear, as quais ficaram estancadas desde a guerra dos 12 dias, em junho.

