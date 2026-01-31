Israel mata 12 palestinianos, incluindo crianças, em ataques em Gaza

O exército israelita matou pelo menos 12 palestinianos, incluindo crianças, durante ataques este sábado na Faixa de Gaza, segundo os dois hospitais que receberam os corpos.

As mortes são resultado de ataques que são já dos mais violentos desde que o cessar-fogo na Faixa de Gaza entrou em vigor em 10 de outubro passado.

Os ataques ocorreram tanto no norte quanto no sul de Gaza, tendo atingido um prédio de apartamentos na cidade de Gaza e uma tenda em Khan Younis, de acordo com funcionários dos hospitais.

O Hospital Shifa disse que o ataque na Cidade de Gaza matou uma mãe, três crianças e um familiar destas na manhã de sábado, enquanto o Hospital Nasser informou que um ataque num acampamento de tendas causou um incêndio, matando sete pessoas, incluindo um pai, os seus três filhos e três netos.

O Ministério da Saúde de Gaza regista mais de 500 palestinianos mortos por fogo israelita desde o início do cessar-fogo, em 10 de outubro.

O ministério, que faz parte do governo liderado pelo movimento radical islamista palestiniano Hamas, mantém registos detalhados das vítimas que são considerados geralmente fiáveis pelas agências das Nações Unidas e pelos peritos independentes.