Jensen Huang garante “apoio total” à OpenAI e desmente críticas

A Nvidia vai manter o seu plano de fazer um investimento “enorme” na OpenAI, confirmou este sábado o CEO Jensen Huang, que garantiu tratar-se “provavelmente do maior investimento” da história da empresa. O líder da fabricante de chips negou estar descontente com a criadora do ChatGPT.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A reacção surge após o Wall Street Journal ter noticiado que o plano inicial de investimento estaria em risco, na sequência de receios internos na Nvidia. Segundo o jornal, Huang teria mencionado em conversas privadas que o compromisso de 100 mil milhões de dólares (cerca de 92 mil milhões de euros) não era vinculativo.

Apesar dessas alegadas reservas, o executivo foi claro em Taipé: “Vamos fazer um enorme investimento na OpenAI. Acredito na OpenAI, o trabalho que fazem é incrível, são uma das empresas mais importantes da nossa era e adoro trabalhar com o Sam.”

A declaração foi feita à saída de um jantar com os principais fornecedores da Nvidia em Taiwan, incluindo a TSMC, maior fabricante mundial de chips por contrato. O encontro foi apelidado pela imprensa local de “jantar dos trilhões”, dada a capitalização bolsista conjunta das empresas presentes.

Huang acrescentou ainda que o montante final a investir dependerá de Sam Altman: “O Sam está a fechar a ronda [de financiamento] e vamos, sem dúvida, estar envolvidos. Vamos investir muito dinheiro, provavelmente o maior investimento que alguma vez fizemos.”

Questionado se o valor superaria os 100 mil milhões de dólares, respondeu: “Não, nada disso.” A Nvidia tinha anunciado em Setembro a intenção de investir até esse montante na OpenAI.

Entretanto, a OpenAI continua a angariar financiamento. A "Reuters" revelou que a Amazon está em conversações para investir dezenas de milhares de milhões de dólares, podendo chegar aos 50 mil milhões (cerca de 46 mil milhões de euros). A empresa liderada por Altman pretende levantar até 100 mil milhões de dólares, o que a avaliaria em cerca de 830 mil milhões (cerca de 764 mil milhões de euros).