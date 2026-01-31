Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 01 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Juiz ordena libertação de criança de cinco anos e pai detidos em operação do ICE nos EUA

31 jan, 2026 - 22:25 • Fábio Monteiro com Reuters

Um juiz federal ordenou a libertação de Adrian Conejo Arias e do filho, Liam, de cinco anos, detidos por agentes de imigração nos EUA. O caso gerou polémica após a divulgação de uma fotografia do menino com um chapéu azul.

A+ / A-

Um tribunal federal dos Estados Unidos ordenou este sábado a libertação de Adrian Conejo Arias e do filho, Liam Conejo Ramos, de cinco anos, detidos por agentes do Serviço de Imigração e Controlo de Alfândegas (ICE) durante uma operação no Minnesota.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A imagem da criança, vestida com um chapéu azul com orelhas de coelho à porta de casa, cercada por agentes armados, rapidamente se tornou viral e provocou forte indignação pública. Segundo o distrito escolar de Columbia Heights, Liam foi um dos quatro alunos detidos durante a operação, levada a cabo num subúrbio de Minneapolis no passado dia 20 de Janeiro.

“O caso tem origem numa perseguição mal concebida e mal executada pelo Governo para cumprir quotas diárias de deportação, aparentemente mesmo que isso implique traumatizar crianças”, escreveu o juiz federal Fred Biery na decisão judicial.

O magistrado considerou ainda que, apesar de os requerentes poderem eventualmente ser forçados a regressar ao país de origem, esse processo “deveria ocorrer através de uma política mais ordeira e humana do que a actualmente em vigor”.

Pai e filho, de nacionalidade equatoriana, tinham entrado legalmente nos Estados Unidos como requerentes de asilo. Após a detenção, foram enviados para um centro de detenção familiar em Dilley, no estado do Texas, segundo confirmou o advogado Marc Prokosch à agência “Reuters”.

Tanto o advogado como o Departamento de Segurança Interna não responderam de imediato aos pedidos de comentário sobre a decisão judicial.

Além de Liam, os agentes do ICE detiveram ainda dois jovens de 17 anos e uma criança de 10, confirmou a superintendente do distrito escolar, Zena Stenvik, na semana passada.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 01 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias