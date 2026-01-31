Juiz ordena libertação de criança de cinco anos e pai detidos em operação do ICE nos EUA

Um tribunal federal dos Estados Unidos ordenou este sábado a libertação de Adrian Conejo Arias e do filho, Liam Conejo Ramos, de cinco anos, detidos por agentes do Serviço de Imigração e Controlo de Alfândegas (ICE) durante uma operação no Minnesota.

A imagem da criança, vestida com um chapéu azul com orelhas de coelho à porta de casa, cercada por agentes armados, rapidamente se tornou viral e provocou forte indignação pública. Segundo o distrito escolar de Columbia Heights, Liam foi um dos quatro alunos detidos durante a operação, levada a cabo num subúrbio de Minneapolis no passado dia 20 de Janeiro.

“O caso tem origem numa perseguição mal concebida e mal executada pelo Governo para cumprir quotas diárias de deportação, aparentemente mesmo que isso implique traumatizar crianças”, escreveu o juiz federal Fred Biery na decisão judicial.

O magistrado considerou ainda que, apesar de os requerentes poderem eventualmente ser forçados a regressar ao país de origem, esse processo “deveria ocorrer através de uma política mais ordeira e humana do que a actualmente em vigor”.

Pai e filho, de nacionalidade equatoriana, tinham entrado legalmente nos Estados Unidos como requerentes de asilo. Após a detenção, foram enviados para um centro de detenção familiar em Dilley, no estado do Texas, segundo confirmou o advogado Marc Prokosch à agência “Reuters”.

Tanto o advogado como o Departamento de Segurança Interna não responderam de imediato aos pedidos de comentário sobre a decisão judicial.

Além de Liam, os agentes do ICE detiveram ainda dois jovens de 17 anos e uma criança de 10, confirmou a superintendente do distrito escolar, Zena Stenvik, na semana passada.