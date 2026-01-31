Ouvir
Kiev sem luz, água e aquecimento após falha em linhas elétricas

31 jan, 2026 - 18:03 • Redação

Uma avaria técnica nas ligações elétricas entre a Ucrânia, Roménia e Moldova está a provocar cortes de energia em várias regiões ucranianas. Kiev enfrenta interrupções no fornecimento de eletricidade, água e aquecimento, em plena vaga de frio.

A rede elétrica da Ucrânia sofreu este sábado cortes de energia em massa, após uma avaria técnica ter afetado as linhas de interligação com a Roménia e a Moldova, segundo o ministro da Energia ucraniano.

"Hoje, às 10h42, ocorreu uma avaria técnica que provocou o encerramento simultâneo da linha de 400 Kw entre as redes elétricas da Roménia e da Moldova, e da linha de 750 Kw entre a Ucrânia ocidental e central", escreveu Denys Shmyhal na plataforma Telegram.

A falha teve impacto imediato no abastecimento em várias zonas do país. A maior empresa privada de energia da Ucrânia, a DTEK, confirmou que foram aplicados cortes de emergência em Kiev e na região envolvente durante a manhã.

De acordo com o Ministério da Energia, os trabalhos de reparação estão em curso, e o problema deverá estar resolvido num prazo estimado de duas a três horas.

A falha acontece numa altura em que os termómetros estão abaixo de zero.

