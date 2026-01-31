Presidente da Venezuela propõe lei de amnistia para centenas de presos políticos

31 jan, 2026 - 02:27 • Ricardo Vieira, com Reuters
Uma lei para amnistiar centenas de reclusos e transformar a infame prisão de Helicoide, em Caracas, num centro desportivo e social. A proposta foi anunciada esta sexta-feira pela Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodriguez.
A amnistia vai abranger casos entre 1999 até aos dias de hoje. De foram ficam pessoas condenadas por homicídio, violação grave de direitos humanos e tráfico de droga.
“Que seja uma lei que sirva para sarar as feridas deixadas pela confrontação política, pela violência e pelo extremismo. Que contribua para restabelecer a justiça no nosso país e para restaurar a convivência pacífica entre os venezuelanos”, afirmou Delcy Rodríguez, num evento realizado no Supremo Tribunal de Justiça.
De acordo com o grupo de defesa dos direitos humanos Foro Penal, atualmente, ainda estão nas prisões venezuelanas 711 presos políticos, críticos do regime "chavista".
Desde a captura do Presidente Nicolás Maduro pelas forças especiais norte-americanas, a 3 de janeiro deste ano, Delcy Rodríguez permitiu a libertação de presos políticos, após pressão da Administração Trump.
Entre os defensores de longa data das libertações e de uma amnistia está a vencedora do Prémio Nobel da Paz e líder da oposição Maria Corina Machado, que tem vários aliados próximos presos.
Machado afirmou que a nova lei de amnistia “não é algo que o regime quisesse fazer voluntariamente, mas sim o resultado da pressão real que tem vindo a receber do governo dos Estados Unidos”, acrescentando esperar que os presos detidos possam ser reunidos com as suas famílias muito em breve.
Entre os presos políticos já libertados está a luso-descendente Carla da Silva, condenada a 21 anos de prisão na Venezuela por conspirar contra o governo de Nicolás Maduro.