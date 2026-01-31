Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 31 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidente da Venezuela propõe lei de amnistia para centenas de presos políticos

31 jan, 2026 - 02:27 • Ricardo Vieira, com Reuters

A amnistia vai abranger casos entre 1999 até aos dias de hoje. De foram ficam pessoas condenadas por homicídio, violações graves de direitos humanos e tráfico de droga.

A+ / A-

Uma lei para amnistiar centenas de reclusos e transformar a infame prisão de Helicoide, em Caracas, num centro desportivo e social. A proposta foi anunciada esta sexta-feira pela Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodriguez.

A amnistia vai abranger casos entre 1999 até aos dias de hoje. De foram ficam pessoas condenadas por homicídio, violação grave de direitos humanos e tráfico de droga.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Que seja uma lei que sirva para sarar as feridas deixadas pela confrontação política, pela violência e pelo extremismo. Que contribua para restabelecer a justiça no nosso país e para restaurar a convivência pacífica entre os venezuelanos”, afirmou Delcy Rodríguez, num evento realizado no Supremo Tribunal de Justiça.

Luso-venezuelana condenada por conspirar para derrubar Maduro foi libertada

Venezuela

Luso-venezuelana condenada por conspirar para derrubar Maduro foi libertada

Carla da Silva foi condenada em maio de 2024, em C(...)

De acordo com o grupo de defesa dos direitos humanos Foro Penal, atualmente, ainda estão nas prisões venezuelanas 711 presos políticos, críticos do regime "chavista".

Desde a captura do Presidente Nicolás Maduro pelas forças especiais norte-americanas, a 3 de janeiro deste ano, Delcy Rodríguez permitiu a libertação de presos políticos, após pressão da Administração Trump.

Entre os defensores de longa data das libertações e de uma amnistia está a vencedora do Prémio Nobel da Paz e líder da oposição Maria Corina Machado, que tem vários aliados próximos presos.

Machado afirmou que a nova lei de amnistia “não é algo que o regime quisesse fazer voluntariamente, mas sim o resultado da pressão real que tem vindo a receber do governo dos Estados Unidos”, acrescentando esperar que os presos detidos possam ser reunidos com as suas famílias muito em breve.

Entre os presos políticos já libertados está a luso-descendente Carla da Silva, condenada a 21 anos de prisão na Venezuela por conspirar contra o governo de Nicolás Maduro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 31 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias