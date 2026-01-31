Trump nas mãos dos Democratas: Senado fecha acordo para financiar governo

O Senado norte-americano aprovou o financiamento de agências governamentais até final de setembro, excetuando o Departamento de Segurança Interna (DHS), que terá fundos por apenas mais duas semanas, enquanto são discutidas alterações às suas operações anti-imigração.

Com a iminência de uma paralisação do governo a partir de sábado, o Presidente Donald Trump já tinha fechado na quinta-feira um raro acordo com os senadores democratas para prolongar o financiamento e rever a situação no DHS, após as mortes de dois manifestantes por agentes federais na cidade de Minneapolis.

O projeto de lei foi aprovado na sexta-feira por 71 senadores (29 contra) e segue para a Câmara dos Representantes, que só deverá regressar aos trabalhos na segunda-feira, pelo que o governo ficará parcialmente paralisado durante o fim de semana, até à votação final.

O acordo entre a Casa Branca e os democratas surgiu depois de os democratas terem votado na quinta-feira contra a legislação que financiaria o DHS, cujas operações de detenção de imigrantes ilegais, envolvendo a Agência de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla inglesa) e outras forças, têm causado indignação em todo o país.

Na sequência da morte de dois cidadãos norte-americanos em Minneapolis às mãos de agentes federais, os democratas apresentaram uma lista de exigências aos republicanos, incluindo, entre outros aspetos, a identificação visível dos agentes e a obrigatoriedade de mandados.

Os democratas exigem ainda o fim das patrulhas itinerantes, maior coordenação com as polícias locais e um código de conduta vinculativo, incluindo uso de câmaras corporais.

Entretanto, o conselheiro presidencial Tom Homan, que substituiu o até agora responsável Greg Bovino, disse em Minneapolis que está a ser preparado um plano para reduzir o número de agentes no estado do Minnesota, condicionado à cooperação das autoridades estaduais.

As cedências de Trump aos democratas na negociação provocaram reações negativas por parte de alguns senadores republicanos, atrasando as votações finais e antecipando o debate das próximas duas semanas.

Num discurso inflamado no plenário, o senador Lindsey Graham, aliado de Trump, avisou que os republicanos não devem ceder demasiado e que os agentes do ICE e da Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) foram "caluniados e difamados". Alguns republicanos disseram acreditar que eram necessárias mudanças nas operações do ICE, caso do senador Rand Paul, que elogiou a "melhoria dos últimos dois dias" na postura dos agentes federais. "Acho que a retórica diminuiu um pouco no Minnesota", disse Paul.

Os democratas afirmam que não irão aprovar o financiamento do DHS até que o Congresso imponha novas restrições ao ICE e a outras agências federais envolvidas. "Não são exigências radicais", disse o líder democrata no Senado, Chuck Schumer: "São padrões básicos que o povo americano já espera das forças da lei".

Uma nova paralisação das agências governamentais surgiria apenas dois meses depois de um bloqueio de 43 dias provocado por um impasse sobre subsídios federais à saúde.

O Departamento de Justiça anunciou na sexta-feira a abertura de uma investigação federal por possíveis violações de direitos civis na morte de Alex Pretti, abatido a tiro por agentes de imigração em Minneapolis.

O DHS indicou também na sexta-feira que o FBI (polícia federal) vai liderar a investigação federal, após inicialmente ter sido anunciado que a Divisão de Investigações de Segurança Interna (HSI) conduziria o inquérito. Em paralelo, a CBP, agência do DHS, está a realizar a sua própria investigação interna ao tiroteio, durante o qual dois agentes abriram fogo contra Pretti.

Vários vídeos divulgados posteriormente contradizem esta versão, mostrando que o enfermeiro de 37 anos tinha apenas um telemóvel na mão quando foi derrubado no chão, com um agente a retirar uma pistola da parte de trás das calças de Pretti enquanto outro disparava nas suas costas.

Pretti tinha uma licença estadual para transportar legalmente uma arma de fogo.