Irão retalia e declara que exércitos europeus são "grupos terroristas"

O Irão considera as forças armadas europeias "grupos terroristas", declarou este domingo o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, após decisão da União Europeia de classificar a Guarda Revolucionária como uma "organização terrorista".

"De acordo com o artigo 7.º da lei sobre as contramedidas relativas à designação do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica como organização terrorista, os exércitos dos países europeus são considerados grupos terroristas", declarou no Parlamento Ghalibaf que, à semelhança dos deputados estava vestido com o uniforme da divisão das forças armadas iranianas, em solidariedade.

A União Europeia classificou na quinta-feira a Guarda Revolucionária do Irão como organização terrorista, em resposta à repressão de manifestações recentes no país que causaram milhares de mortos.

Esta decisão, que requeria a aprovação por unanimidade, foi tomada pelos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, numa reunião em Bruxelas, anunciou nas redes sociais a chefe da diplomacia dos 27, Kaja Kallas.

"A repressão não pode ficar sem resposta. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE acabaram de dar o passo decisivo de designar a Guarda Revolucionária do Irão como organização terrorista", de acordo com uma mensagem.

Kallas defendeu que "qualquer regime que mata milhares de pessoas do próprio povo está a trabalhar para a própria queda".

A Guarda Revolucionária do Irão, exército ideológico da República Islâmica, junta-se assim a grupos como o movimento palestiniano Hamas, a rede terrorista Al-Qaeda e o grupo extremista Estado Islâmico, já na lista de organizações terroristas da UE.

Esta lista foi criada em 2001, após os atentados do 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos.

Todas as entidades e pessoas nesta lista veem os seus bens e ativos financeiros em solo europeu congelados e toda a cooperação policial e judiciária em matéria penal proibida.

Numa reação, as forças armadas iranianas classificaram como "irresponsável e maliciosa" a decisão da UE.

"A decisão ilógica, irresponsável e maliciosa da UE foi, sem dúvida, tomada por obediência cega às políticas (...) dos Estados Unidos e do regime sionista [Israel]", afirmaram as forças armadas, num comunicado divulgado pela agência de notícias iraniana IRNA.