Irmão de Carlos III e governante de Trump: novos documentos de Epstein implicam mais figuras públicas

Novos documentos relacionados com o falecido criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein divulgados pelo Departamento de Justiça norte-americano continuam a revelar nomes do mundo das artes, de empresas e desporto e da política, como o secretário do Comércio, Howard Lutnick.

Entre os três milhões de páginas divulgadas na sexta-feira, surge o nome de Lutnick que, de acordo com estes documentos, planeou em 2012 visitar com a mulher a ilha de Epstein, desconhecendo-se se a visita realmente aconteceu.

O secretário tinha afirmado que não tivera mais contacto com Epstein desde que, em 2005, o casal fora convidado para tomar café em casa do consultor financeiro, uma vez que este morava mesmo ao lado.

Ao círculo de relações de Epstein pertencia também o coproprietário da equipa de futebol americano New York Giants, Steve Tisch, com quem trocou numerosas mensagens, a maior parte das quais em 2013, relacionadas com mulheres, destacou a comunicação social norte-americana.

O nome de Tisch surge pelo menos 440 vezes nos documentos agora divulgados pela Justiça dos Estados Unidos.

Steve Tisch, de 76 anos, é presidente, coproprietário e vice-presidente dos Giants, e produziu dezenas de filmes de Hollywood, entre os quais "Forrest Gump: O Contador de Histórias" (1994), protagonizado por Tom Hanks, e "Negócio Arriscado" (1983), por Tom Cruise.

Após a divulgação dos documentos, que incluem fotografias, Tisch indicou que manteve "uma breve relação" com Epstein, durante a qual trocaram mensagens de correio eletrónico sobre mulheres adultas e falaram também de cinema, filantropia e investimentos.

Outra figura ligada ao desporto é Casey Wasserman, presidente do comité organizador dos Jogos Olímpicos de Los Angeles de 2028, que trocou mensagens há pelo menos 20 anos com Ghislaine Maxwell, ex-companheira de Epstein, atualmente a cumprir uma pena de 20 anos de prisão pelo seu envolvimento juntamente com o multimilionário num esquema de exploração e abuso sexual de várias raparigas menores.

Entre as mensagens, há uma de 2003 em que Wasserman, casado, diz a Maxwell que deseja vê-la com um fato justo de cabedal e se oferece para lhe fazer uma massagem.

Outra figura pública que reaparece nos documentos é Andrew Mountbatten-Windsor, irmão do rei Carlos III do Reino Unido caído em desgraça ao surgir no centro de um escândalo, quando uma das vítimas de Epstein afirmou que o ex-príncipe mantivera relações sexuais com ela quando era menor, com 17 anos.

Andrew Windsor interpôs-lhe um processo judicial e chegaram a um acordo antes do início do julgamento num tribunal de Nova Iorque.

Num dos e-mails agora revelados, Mountbatten-Windsor, que foi destituído dos seus títulos e obrigado a deixar o palácio onde vivia em consequência do escândalo, convida Epstein para almoçar no Palácio de Buckingham, mas não há confirmação de que esse encontro se tenha realizado.

Os milhares de documentos divulgados na sexta-feira incluem uma lista de pelo menos 12 acusações contra o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump --- que já tinha sido associado a Epstein ---, por abuso sexual de menores, juntamente com o multimilionário e Maxwell.

Estas acusações, coligidas pelo FBI (a polícia federal dos Estados Unidos) no ano passado, carecem, contudo, de provas que as sustentem.

Jeffrey Epstein foi encontrado morto na sua cela de uma prisão federal em Nova Iorque, com um lençol atado ao pescoço, em 2019, enquanto aguardava julgamento por acusações de exploração sexual.