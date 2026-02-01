Ouvir
Médico luso venezuelano Pedro Fernandes libertado

01 fev, 2026 - 20:12 • Redação

Pedro Fernandes, médico luso venezuelano, foi libertado na Venezuela após mais de três meses de detenção.

A+ / A-

O médico luso‑venezuelano Pedro Javier Fernandes Rodrigues foi colocado em liberdade na Venezuela, cerca de três meses e meio após ter sido detido. Esta informação foi confirmada à Renascença por fonte do Governo.

Pedro Fernandes, filho de pai natural da Ribeira Brava, estava detido desde outubro num processo envolto em polémica.

Familiares acusaram as autoridades venezuelanas de negarem todos os direitos ao médico, apontando irregularidades no processo, ausência de garantias mínimas de defesa e condições de reclusão degradantes.

De acordo com os relatos, o médico esteve mais de 80 dias detido sem qualquer decisão judicial formal, tendo os pedidos da defesa sido sistematicamente recusados.

A situação tornou-se ainda mais preocupante devido ao estado de saúde de Pedro Fernandes, sobrevivente de um cancro gástrico, que necessita de acompanhamento clínico regular.

