Realizador de documentário sobre Melania Trump surge em fotos com Epstein

01 fev, 2026 - 17:42 • Redação

Brett Ratner, realizador do novo documentário sobre Melania Trump, aparece em imagens com Jeffrey Epstein agora divulgadas pelo Departamento de Justiça dos EUA.

O documentário “Melania: 20 Days to History”, que estreou esta semana nos EUA, viu-se envolto em polémica após a divulgação de imagens onde o seu realizador, Brett Ratner, surge ao lado de Jeffrey Epstein e de duas mulheres não identificadas.

As fotos integram os ficheiros agora libertados pelo Departamento de Justiça norte-americano.

As imagens, cuja data de captação não é conhecida, parecem ter sido registadas no mesmo local onde foram tiradas fotografias anteriormente divulgadas de Ratner com Epstein e o agente de modelos francês Jean-Luc Brunel. Em todas, as mulheres presentes aparecem com a identidade protegida.

Apesar de não haver indícios de atividade criminosa por parte de Brett Ratner nestes documentos, o seu envolvimento com Epstein — condenado por crimes sexuais e morto em 2019 sob custódia — gerou nova vaga de críticas ao documentário sobre a eprimeira-dama.

Ratner, que não lançava nenhum projecto desde 2017, foi acusado de má conduta sexual no auge do movimento “#MeToo”. Negou todas as acusações. O documentário sobre Melania marca o seu regresso à realização.

