Agentes do ICE vão usar bodycams em Minneapolis

A secretária norte-americana de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês), Kristi Noem, afirmou esta segunda-feira que todos os agentes federais envolvidos em operações anti-imigração, do Serviço de Imigração e Controlo de Alfândegas (ICE), vão passar imediatamente a usar câmaras corporais na cidade de Minneapolis.

"Com efeito imediato, estamos a distribuir câmaras corporais a todos os polícias em serviço em Minneapolis. Vamos adquirir e distribuir rapidamente câmaras corporais às forças do DHS em todo o país", disse Noem numa publicação na rede social X.

"Assim que houver verba disponível, o programa de câmaras corporais será alargado a todo o país", adiantou.

O ex-presidente norte-americano Joe Biden determinou em 2022 que os agentes federais usassem câmaras corporais, no âmbito de uma reforma das forças de segurança, mas o sucessor Donald Trump revogou esta ordem após o início do seu segundo mandato.

Perante forte contestação por todo o país às operações anti-imigração, e oposição no Congresso à atuação do DHS, Trump ordenou no sábado a retirada dos agentes federais de manifestações em Minneapolis e outras cidades governadas pelos democratas, mas prometeu que estes continuarão a defender as instalações do Governo federal.

"Dei instruções à secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, de que em nenhuma circunstância participaremos nos protestos ou tumultos em diversas cidades governadas por democratas, a menos que solicitem a nossa assistência", anunciou Donald Trump na sua rede social, Truth Social.