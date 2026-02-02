Ouvir
Estados Unidos da América

Agentes do ICE vão usar bodycams em Minneapolis

02 fev, 2026 - 23:21 • Lusa

Uso de câmaras corporais vai passar a ser obrigatório aos agentes dos serviços de anti-imigração ICE. "Estamos a distribuir câmaras corporais a todos os polícias em serviço em Minneapolis", informou a secretária norte-americana de Segurança Interna dos EUA.

A+ / A-

A secretária norte-americana de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês), Kristi Noem, afirmou esta segunda-feira que todos os agentes federais envolvidos em operações anti-imigração, do Serviço de Imigração e Controlo de Alfândegas (ICE), vão passar imediatamente a usar câmaras corporais na cidade de Minneapolis.

"Com efeito imediato, estamos a distribuir câmaras corporais a todos os polícias em serviço em Minneapolis. Vamos adquirir e distribuir rapidamente câmaras corporais às forças do DHS em todo o país", disse Noem numa publicação na rede social X.

"Assim que houver verba disponível, o programa de câmaras corporais será alargado a todo o país", adiantou.

O ex-presidente norte-americano Joe Biden determinou em 2022 que os agentes federais usassem câmaras corporais, no âmbito de uma reforma das forças de segurança, mas o sucessor Donald Trump revogou esta ordem após o início do seu segundo mandato.

Perante forte contestação por todo o país às operações anti-imigração, e oposição no Congresso à atuação do DHS, Trump ordenou no sábado a retirada dos agentes federais de manifestações em Minneapolis e outras cidades governadas pelos democratas, mas prometeu que estes continuarão a defender as instalações do Governo federal.

"Dei instruções à secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, de que em nenhuma circunstância participaremos nos protestos ou tumultos em diversas cidades governadas por democratas, a menos que solicitem a nossa assistência", anunciou Donald Trump na sua rede social, Truth Social.

Trump ordena retirada de agentes federais dos protestos em Minneapolis

EUA

Trump ordena retirada de agentes federais dos protestos em Minneapolis

Durante os protestos, agentes da imigração mataram(...)

O chefe de Estado deixa, assim, a responsabilidade de garantir a segurança durante os protestos e responder a possíveis distúrbios nas mãos dos governos estaduais e das autoridades locais.

O uso de câmaras corporais é uma das exigências dos democratas no Congresso para aprovar o orçamento do DHS para os próximos meses.

A lista de exigências apresentada aos republicanos inclui ainda a identificação visível dos agentes e a obrigatoriedade de mandados, além do fim das patrulhas itinerantes, maior coordenação com as polícias locais e um código de conduta vinculativo.

O Governo Trump lançou em dezembro passado a chamada operação "Metro Surge", uma série de rusgas para deter migrantes indocumentados no Minnesota, um Estado governado pelos democratas.

As agressivas rusgas foram condenadas pelas autoridades locais e por milhares de manifestantes, que protestaram nas últimas semanas para exigir a saída daquele Estado dos agentes do Serviço de Imigração e Alfândegas (ICE).

Perante a crescente tensão, Trump há tinha substituído na semana passada o comandante das operações, enviando para a zona o seu "czar da fronteira", Tom Homan, com vista a um "apaziguamento", apesar de ter assegurado que as rusgas prosseguirão.

Sobre a morte de Renee Good e Alex Pretti, as autoridades de defesa norte-americanas ainda estão a analisar os incidentes, enquanto familiares, políticos e organizações de direitos civis exigem explicações e maior transparência sobre o que motivou os disparos e as circunstâncias das duas mortes, ambas vítimas de 37 anos.

