​Capitão de cargueiro português culpado por colisão no Mar do Norte

02 fev, 2026 - 17:29 • Reuters
O capitão russo de um cargueiro registado em Portugal, que colidiu com um petroleiro ao largo da Grã-Bretanha, em março do ano passado, foi considerado culpado, esta segunda-feira, por um tribunal de Londres, de ter causado a morte de um membro da tripulação por negligência grosseira.
Vladimir Motin, de 59 anos, era capitão do “Solong” quando este embateu no navio-tanque norte-americano “Stena Immaculate”, que se encontrava fundeado e transportava pouco mais de 220 mil barris de combustível de aviação de alta qualidade.
A colisão, ocorrida a 10 de março, provocou um incêndio em ambas as embarcações e causou a morte de Mark Pernia, tripulante do “Solong” de nacionalidade filipina, cujo corpo nunca foi encontrado.
O procurador Tom Little afirmou aos jurados, no início do julgamento de Motin no mês passado, que o capitão não fez “absolutamente nada” para evitar a colisão, apesar de o navio estar em rota de colisão com o “Stena Immaculate” há mais de 30 minutos antes do embate.
O advogado de defesa, James Leonard, declarou que Motin tentou, sem sucesso, retirar o “Solong” do piloto automático e alterar o rumo, sustentando que, embora o capitão tivesse responsabilidade no acidente, a sua atuação não configurava negligência grosseira.
Motin, que se declarou inocente, foi condenado por homicídio involuntário por negligência grosseira pela morte de Pernia, após julgamento no tribunal de Old Bailey, em Londres.
A sentença será proferida na quinta-feira.
Durante a audiência, Tom Little referiu ainda que a mulher de Pernia, residente nas Filipinas, estava grávida de sete meses aquando da sua morte e que o filho do casal já nasceu entretanto.