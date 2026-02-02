Caso Epstein: Polícia britânica analisa queixas contra embaixador Peter Mandelson

A polícia britânica está a analisar denúncias de alegada conduta imprópria de Peter Mandelson, antigo embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos, devido às suas ligações ao caso Epstein, o milionário norte-americano condenado por abusos sexuais.

“Na sequência da divulgação [dos ficheiros de Epstein] e da subsequente cobertura mediática, a Polícia Metropolitana recebeu várias denúncias relacionadas com alegada má conduta no exercício de funções públicas”, afirmou a comandante da polícia metropolitana, Ella Marriott, num comunicado divulgado esta segunda-feira.

De acordo com a BBC, o Partido Nacional Escocês (SNP) e o Reform UK apresentaram queixas à polícia após a divulgação de emails que sugerem que Mandelson partilhou informação interna do Governo com Jeffrey Epstein, em 2009, quando o político britânico era secretário dos Negócios.

“Todas as denúncias serão analisadas para determinar se cumprem os critérios criminais para a abertura de uma investigação”, refere a Polícia Metropolitana, em comunicado.

Na sequência dos escândalo dos emails, Peter Mandelson demitiu-se no domingo do Partido Trabalhista, para evitar “mais embaraços”.

O embaixador afirmou, ainda, não ter qualquer memória de pagamentos, apesar de os ficheiros indicarem que terá recebido donativos de 25 mil dólares de Epstein. O jornal “Financial Times” noticiou que o montante total recebido terá sido de 75 mil dólares.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, defendeu que Mandelson deve ser afastado da câmara alta do parlamento britânico, a Câmara dos Lordes.

Entre o mais recente conjunto de documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, um email sugere que Lorde Mandelson terá partilhado com o financeiro uma nota confidencial do Governo.

O memorando, enviado por um assessor do então primeiro-ministro Gordon Brown — e do qual Mandelson e outros responsáveis foram colocados em cópia — abordava a política económica, incluindo a recomendação de ponderar a venda de ativos não estratégicos para reduzir a dívida.

Mandelson reenviou a mensagem a Epstein com a observação “nota interessante que seguiu para o primeiro-ministro”, ao que Epstein respondeu: “Que ativos vendáveis?”.

Mandelson pareceu também sugerir que o presidente do JP Morgan, Jamie Dimon, deveria “ameaçar de forma moderada” o então ministro das Finanças, Alistair Darling, a propósito de um imposto sobre os bónus dos banqueiros.