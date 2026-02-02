EUA e Índia chegam a acordo comercial e reduzem tarifas

A Índia e os Estados Unidos chegaram a um acordo comercial, anunciaram o presidente norte-americano e o primeiro-ministro indiano nas redes sociais. No imediato, as tarifas (taxas alfandegarias) cobradas pelos Estados Unidos aos produtos indianos vão descer de 25% para 18%. A Índia também deixará de comprar petróleo russo e compromete-se a comprar mais produtos norte-americanos. E as tarifas cobradas aos Estados Unidos descem para zero. “Por amizade e respeito pelo primeiro-ministro Modi e, a seu pedido, com efeitos imediatos, chegámos a um acordo comercial entre os Estados Unidos e a Índia, através do qual os Estados Unidos irão aplicar uma tarifa recíproca reduzida, baixando-a de 25% para 18%”, escreveu Trump na rede social Truth Social.

"Falámos de muitos assuntos, incluindo comércio e o fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ele concordou em deixar de comprar petróleo russo e em comprar muito mais aos Estados Unidos e, potencialmente, à Venezuela. Isto ajudará a ACABAR COM A GUERRA na Ucrânia", acrescentou Trump. Além disso, segundo o Presidente norte-americano, Modi comprometeu-se a comprar mais de 500 mil milhões de dólares em energia, tecnologia, produtos agrícolas, entre outros produtos e bens, aos Estados Unidos. "Da mesma forma, a Índia avançará para a redução das suas tarifas e barreiras não tarifárias contra os Estados Unidos para ZERO", escreveu Trump. Também nas redes sociais, Narendra Modi agradeceu a Donald Trump o acordo comercial estabelecido entre os dois países.

"Foi maravilhoso falar hoje com o meu querido amigo, o Presidente Trump. Estou muito satisfeito por os produtos Made in India passarem agora a ter uma tarifa reduzida de 18%. Um enorme agradecimento ao Presidente Trump, em nome dos 1,4 mil milhões de indianos, por este excelente anúncio", escreveu Modi. O primeiro-ministro indiano disse ainda que "quando duas grandes economias e as maiores democracias do mundo trabalham em conjunto, isso beneficia" ambos os povos e desbloqueia enormes oportunidades de cooperação mutuamente benéfica. "A liderança do Presidente Trump é vital para a paz, a estabilidade e a prosperidade globais. A Índia apoia plenamente os seus esforços em prol da paz", concluiu. A 27 de janeiro, a Índia e a União Europeia formalizaram um acordo de livre comércio de grande alcance, encerrando um processo negocial iniciado há mais de duas décadas. O entendimento é visto por Nova Deli e por Bruxelas como um passo estratégico num contexto internacional marcado por incerteza geopolítica e tensões comerciais globais.