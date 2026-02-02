EUA e Irão retomam negociações sobre programa nuclear

Após ameaças de Donald Turmp, o Irão e os Estados Unidos vão retomar as negociações sobre o programa nuclear de Teerão, na sexta-feira, na Turquia, disseram responsáveis iranianos e norte-americanos à Reuters.

O Presidente dos EUA advertiu que, com navios de guerra norte-americanos a deslocarem-se para a região, “coisas más” poderão acontecer caso não seja alcançado um entendimento.

No encontro de sexta-feira, em Istambul, vão estar o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, e o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araqchi.

Os diplomatas vão tentar relançar a via diplomática, num diferendo de longa data em torno do programa nuclear iraniano, e afastar receios de uma nova guerra regional.

Um diplomata da região adiantou ainda que representantes de países como a Arábia Saudita e o Egipto também deverão participar na reunião.