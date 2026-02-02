Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 02 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Faixa de Gaza

Fronteira de Rafah entre Gaza e Egito reaberta condicionalmente

02 fev, 2026 - 09:47 • Lusa

A reabertura da fronteira deverá permitir também a entrada em Gaza dos 15 membros da Comissão Nacional para a Administração de Gaza.

A+ / A-

A fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito, em Rafah, interdita por Israel desde maio de 2024, reabriu esta segunda-feira em ambos os sentidos, mas condicionada a 50 movimentos por dia, segundo fonte israelita.

"A partir de agora e após a chegada da missão europeia EUBAM, a passagem de Rafah está aberta aos residentes, para entrada e saída", disse aquela fonte à agência noticiosa francesa AFP.

As forças israelitas já tinham permitido alguma mobilidade naquele ponto no domingo, vital para a ajuda humanitária e para o avanço do cessar-fogo entre o estado de Israel e o movimento radical islamista palestiniano Hamas.

Na devastada Faixa de Gaza, muitos palestinianos esperam finalmente poder sair. Cerca de 20.000 crianças e adultos palestinianos que necessitam de cuidados médicos esperam deixar Gaza através desta passagem e milhares de outros palestinianos fora do território esperam regressar a casa.

A reabertura da fronteira deverá permitir também a entrada em Gaza dos 15 membros da Comissão Nacional para a Administração de Gaza, encarregados de gerir o território durante um período de transição sob a supervisão do 'Conselho de Paz' presidido por Donald Trump.

A reabertura completa faz parte do plano do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para terminar definitivamente a guerra que começou em 07 de outubro de 2023, com o ataque do Hamas contra Israel.

No sábado, ataques aéreos israelitas mataram 32 pessoas, segundo a Defesa Civil de Gaza, num dos dias mais sangrentos desde o início da trégua, em 10 de outubro de 2025. Israel alegou estar a responder a violações do cessar-fogo.

O exército israelita matou um rapaz de 3 anos num bombardeamento contra uma zona de tendas, na região de Khan Yunis, no sul de Gaza, que albergava pessoas deslocadas, declarou esta segunda-feira uma fonte hospitalar.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 02 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias