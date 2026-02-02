Ouvir
  • 02 fev, 2026
Em Destaque
Médio Oriente

Irão convocou embaixadores na União Europeia

02 fev, 2026 - 09:29 • Lusa

Irão protesta contra inclusão da Guarda Revolucionária na lista de organizações terroristas.

O Irão anunciou, esta segunda-feira, a convocação de todos os seus embaixadores na União Europeia (UE) para protestar contra a inclusão da Guarda Revolucionária na lista de organizações terroristas.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baghaei, disse aos jornalistas que os embaixadores começaram a ser convocados no domingo e que, esta segunda-feira, este processo continua.

"Uma série de ações foram analisadas, várias opções estão a ser preparadas e enviadas aos órgãos de decisão competentes", disse Baghaei.

O Irão considera as forças armadas europeias "grupos terroristas", declarou este domingo o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, após decisão da União Europeia de classificar a Guarda Revolucionária como uma "organização terrorista".

"De acordo com o artigo 7.º da lei sobre as contramedidas relativas à designação do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica como organização terrorista, os exércitos dos países europeus são considerados grupos terroristas", declarou no Parlamento Ghalibaf que, à semelhança dos deputados estava vestido com o uniforme da divisão das forças armadas iranianas, em solidariedade.

A União Europeia classificou na quinta-feira a Guarda Revolucionária do Irão como organização terrorista, em resposta à repressão de manifestações recentes no país que causaram milhares de mortos.

Tópicos
