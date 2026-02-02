Moçambique. Surto de cólera alastra com 334 casos e 22 mortos em quatro dias

Moçambique registou 334 novos casos de cólera e 22 mortos nos últimos quatro dias de janeiro, somando 59 óbitos desde o início deste surto, em setembro, segundo dados compilados esta segunda-feira pela Lusa a partir de boletins oficiais.

No balanço anterior, até 30 de janeiro, registavam-se 3.725 casos de cólera neste surto, sendo 135 novos doentes e 12 mortos só nessas 24 horas anteriores. No dia 31 de janeiro foram contabilizados 104 novos casos e quatro mortos, e antes, no dia 28 de janeiro, 95 casos e 12 mortos.

O epicentro atual do surto é a província de Tete, centro do país, com uma taxa de letalidade em 1,8%, face à taxa nacional de 1,5%, e com 44 novos doentes nas 24 horas anteriores (31 de janeiro), segundo os mesmos dados. O surto está ativo, nesta província, nos distritos de Marara, Tsangano, Moatize, Changara, Cahora Bassa e Tete, mas também em Morrumbala, distrito da província vizinha da Zambézia.

Contudo, em Cabo Delgado foi declarado nos últimos dias um novo surto nos distritos de Mecufi e Montepuez, além dos ativos em Pemba e Metuge. O último balanço refere igualmente que foi declarado um surto no distrito de Guro, província de Manica, centro do país.

No surto de cólera anterior, com dados da Direção Nacional de Saúde Pública de 17 de outubro de 2024 a 20 de julho de 2025, registaram-se 4.420 infetados, dos quais 3.590 na província de Nampula, e um total de 64 mortos.

As autoridades moçambicanas pretendem vacinar esta semana, contra a cólera, mais de 1,7 milhões de pessoas em quatro províncias do país, numa altura em que crescem os números de doentes e mortes provocadas pela doença.

De acordo com informação do Ministério da Saúde divulgada hoje, esta operação de vacinação preventiva vai decorrer de 04 a 08 de fevereiro num total de cinco distritos das províncias de Niassa (Lago), Cabo Delgado (Metuge e Pemba), Zambézia (Quelimane) e Sofala (Beira).

O objetivo é "abranger 1.757.229 pessoas com idade igual ou superior a um ano", numa operação de vacinação que vai decorrer nas unidades sanitárias e nas comunidades, através de brigadas móveis.

No comunicado, o ministério recorda que a cólera "é uma doença grave transmitida através do consumo de água ou alimentos contaminados, podendo provocar a morte em poucas horas se não for tratada atempadamente", sendo que em Moçambique "ocorre de forma recorrente, sobretudo durante a época chuvosa", de outubro a março.

Pelo menos 169 pessoas morreram em 2025 em Moçambique devido à cólera, entre cerca de 40 mil casos, avançou em 10 de dezembro último o ministro da Saúde, Ussene Isse, pedindo às comunidades respeito pelas medidas de higiene individual e coletiva.

O Governo de Moçambique quer eliminar a cólera "como um problema de saúde pública" no país até 2030, conforme o plano aprovado em 16 de setembro em Conselho de Ministros e avaliado em 31 mil milhões de meticais (418,5 milhões de euros).

O objetivo é "ter um Moçambique livre da cólera como um problema de saúde pública até 2030, onde as comunidades têm acesso à água segura, saneamento e cuidados de saúde de qualidade, alcançados através de ações multissetoriais, coordenadas e informadas por evidências científicas", disse o porta-voz do Governo, Inocêncio Impissa.