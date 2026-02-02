Tribunal ordena detenção do filho da princesa da Noruega

Marius Borg Hoiby vai começar a ser julgado, na terça-feira, por quatro acusações de violação, violência doméstica, agressão e posse de droga, entre outros crimes.

O advogado do filho da princesa da Noruega admitiu, à agência Reuters, que poderá recorrer da ordem de detenção.

O tribunal anunciou esta segunda-feira que concordou com o pedido das forças de segurança para que Marius Borg Hoiby ficasse detido nas próximas quatro semanas, para prevenir a repetição de crimes.

O monarca, de 29 anos, foi detido pela polícia, no domingo, por suspeitas de agressão física, uso de uma faca e violação de uma ordem de restrição.

Marius Borg Hoiby, filho da princesa herdeira da Noruega, recebeu esta segunda-feira ordem de detenção numa instalação policial por novas acusações, à margem de um caso em que é acusado de violação e de outros crimes.

Além das quatro violações, Marius Borg Hoiby é acu(...)

No mais recente escândalo a abalar a monarquia norueguesa, Hoiby pode agora enfrentar novas acusações, além das 38 de que é alvo.

Hoiby não admite culpa criminal pelas acusações de violação e violência doméstica, mas reconhece a prática de alguns crimes menos graves e tenciona apresentar uma explicação detalhada em tribunal, segundo declarações anteriores do seu advogado.

O julgamento deverá prolongar-se até 19 de março.

O caso contra Hoiby teve início em 2024, quando a polícia o identificou como suspeito num processo de agressão física contra uma mulher com quem mantinha uma relação.

Numa declaração aos meios de comunicação social na altura, Hoiby admitiu ter causado danos físicos à mulher enquanto se encontrava sob o efeito de cocaína e álcool, bem como ter danificado o apartamento desta, afirmando arrepender-se dos seus atos.

Princesa admite pobre julgamento no caso Epstein

A reputação da monarquia norueguesa está a sofrer com outro caso, que envolve a princesa Mette Marit e Jeffrey Epstein, o milionário norte-americano condenado por abusos sexuais.

O nome da princesa é referido centenas de vezes nos chamados “Ficheiros Epstein”, entre 2011 e 2014.

As trocas de emails entre Mette Marit e Jeffrey Epstein mostram uma relação de proximidade, apesar de não existir qualquer indício de crime.

“Revelei um mau discernimento e arrependo-me de ter tido qualquer contacto com Epstein. É simplesmente embaraçoso”, admite a monarca, em comunicado.