Web Summit: 23 startups portuguesas marcam presença na edição do Qatar

A Startup Portugal anunciou esta segunda-feira que 23 startups portuguesas de vários setores vão marcar presença na Web Summit Qatar, evento que está a decorrer em Doha desde 1 de fevereiro até dia 4 de fevereiro.

A presença das 23 tecnológicas conta com o apoio da Startup Portugal e da Unicorn Factory Lisboa, "das quais cinco participam na conferência no âmbito do programa Business Abroad, que apoia a presença de startups portuguesas nos principais eventos globais de tecnologia e inovação".

De acordo com a Startup Portugal, "a presença portuguesa na Web Summit Qatar representa um passo estratégico no posicionamento das startups nacionais junto de um dos ecossistemas globais mais relevantes em capital, tecnologia e expansão internacional".

Aliás, o Médio Oriente "tem vindo a afirmar-se como um dos principais centros de investimento em inovação, atraindo fundos soberanos, capital de risco e grandes players tecnológicos, criando oportunidades únicas para empresas com ambição global".

As empresas da delegação portuguesa selecionadas "pelo programa Business Abroad já receberam um investimento acumulado de cerca de 13,5 milhões de euros", refere a Startup Portugal, salientando que as startups selecionadas no âmbito desta iniciativa "empregam mais de 100 pessoas".

Projetos centrados na área da saúde e bem estar (Healthtech & Wellness) e da inteligência artificial (IA) e Machine Learning estão em destaque na presença portuguesa.

Entre as empresas selecionadas no âmbito do programa Business Abroad da Startup Portugal estão a Complear, que usa IA para automatizar a certificação de software em setores críticos, entre outros serviços e a Criamknowledge, que desenvolve dispositivos médicos portáteis que utilizam IA para automatizar o diagnóstico de sangue e a deteção de doenças de forma rápida no local.

Na lista está ainda a aplicação (app) sheerME, que ajuda o consumidor a encontrar, reservar e pagar todos os serviços de beleza e bem-estar com cashback e benefícios adicionais e o marketplace Minve, plataforma líder na compra, otimização e revenda de negócios, especialmente voltado para compradores não profissionais.

Está também incluída a iTRecruiter, que faz recrutamento de talento com IA e automação.

"As restantes empresas participam ao abrigo da parceria com a Unicorn Factory Lisboa ou estão registadas de forma independente. Além de Healthtech & Welness e Inteligência Artificial, as startups exploram os setores de Fintech, Recursos Humanos, Agritech, E-commerce, Turismo e Educação", segundo a Startup Portugal.

"O Médio Oriente é uma região importante para a internacionalização das nossas startups, e esta missão é uma oportunidade concreta para continuar a criar parcerias, atrair investimento e dar visibilidade à inovação desenvolvida em Portugal", afirma o presidente da Startup Portugal, citado em comunicado.

A Web Summit, "enquanto conferência estratégica também para Portugal, permite-nos chegar a este mercado de forma mais próxima e qualificada", conclui Alexandre Santos. .

Desde a criação, o Business Abroad já acompanhou mais de 320 startups em eventos internacionais de referência.

A Startup Portugal marca presença na Web Summit Qatar desde a primeira edição, em 2024, tendo, em 2025, assinado um memorando de entendimento com a Invest Qatar com o objetivo de impulsionar o investimento e fomentar parcerias empresariais entre os dois países.