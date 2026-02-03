Bill e Hillary Clinton recuam e concordam em depor em investigação sobre Epstein

Questionado sobre se a Câmara iria suspender as votações por desacato contra os Clintons, o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, disse à Reuters: “Estão a trabalhar nisso neste momento. Os advogados estão a analisar os pormenores.”

A recente divulgação, pelo Departamento de Justiça dos EUA, de milhões de documentos internos relacionados com Epstein revelou os laços do falecido financista e agressor sexual com muitas figuras proeminentes da política, finanças, meio académico e mundo empresarial — tanto antes como depois de se ter declarado culpado, em 2008, de acusações relacionadas com prostituição.

No entanto, esta decisão poderá evitar uma votação prevista na Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos, o que poderia levar a acusações criminais.

Os Clinton consideraram, na altura, "legalmente inválidas" as tentativas de um comité controlado pelos republicanos incentivarem depoimentos do casal.

O antigo Presidente norte-americano Bill Clinton e a ex-secretária de Estado Hillary Clinton recuaram e aceitaram testemunhar na investigação do Congresso dos Estados Unidos da América sobre o caso do falecido pedófilo Jeffrey Epstein .

Johnson já tinha anteriormente acolhido com agrado a notícia de que o antigo presidente e a antiga secretária de Estado tinham concordado em testemunhar.

A Comissão de Fiscalização da Câmara recomendou na semana passada que os Clintons fossem considerados em desacato por se terem recusado a testemunhar sobre a sua relação com Epstein. Os Clintons ofereceram-se para cooperar com a comissão, mas recusaram comparecer pessoalmente, afirmando que a investigação era uma iniciativa partidária destinada a proteger o Presidente republicano Donald Trump.

“Eles disseram-vos sob juramento o que sabem, mas vocês não se importam. No entanto, o antigo Presidente e a antiga Secretária de Estado estarão presentes. Esperam estabelecer um precedente que se aplique a todos”, afirmou nas redes sociais Angel Urena, chefe de gabinete adjunto dos Clintons.

Bill Clinton voou várias vezes no avião de Epstein no início dos anos 2000, depois de deixar o cargo. Manifestou arrependimento pela relação e afirmou que nada sabia sobre as atividades criminosas de Epstein.

O congressista republicano James Comer, que preside à Comissão de Fiscalização da Câmara, disse na segunda-feira que os Clintons ainda não indicaram uma data para os seus depoimentos e que irá discutir os próximos passos com os membros da comissão.

“O advogado dos Clintons disse que concordam com os termos, mas esses termos continuam pouco claros e, mais uma vez, não foram fornecidas datas para os depoimentos”, afirmou Comer.

“Vou esclarecer os termos com que estão a concordar e depois discutir os próximos passos com os membros da comissão.”