Caso Epstein: Embaixador Mandelson alvo de investigação policial

03 fev, 2026 - 19:25 • Ricardo Vieira, com Reuters
A polícia britânica anunciou esta terça-feira a abertura de uma investigação a Peter Mandelson, antigo embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos.
Em causa está alegada má conduta no exercício de funções públicas, na sequência da divulgação de milhões de documentos relacionados com Jeffrey Epstein.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
“Posso confirmar que a Polícia Metropolitana lançou agora uma investigação a um homem de 72 anos, antigo ministro do Governo, por suspeitas do crime de má conduta em funções públicas”, afirmou a comandante Ella Marriott, em comunicado.
Na sequência das últimas revelações do caso Epstein, Peter Mandelson vai retirar-se da câmara alta do parlamento britânico, anunciou esta terça-feira o presidente da instituição.
O presidente da Câmara dos Lordes, Michael Forsyth, afirmou que Mandelson planeia formalizar a sua retirada na quarta-feira.
Forsyth disse aos parlamentares que fazia o anúncio “tendo em conta o interesse público” do caso.
Caso Epstein
Depois de recusarem depor por alegarem que seria u(...)
Peter Mandelson já se tinha demitido do Partido Trabalhista, para evitar “mais embaraços”.
Entre o mais recente conjunto de documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, um email sugere que Lorde Mandelson terá partilhado com o financeiro uma nota confidencial do Governo.
O memorando, enviado por um assessor do então primeiro-ministro Gordon Brown — e do qual Mandelson e outros responsáveis foram colocados em cópia — abordava a política económica, incluindo a recomendação de ponderar a venda de ativos não estratégicos para reduzir a dívida.
Mandelson reenviou a mensagem a Epstein com a observação “nota interessante que seguiu para o primeiro-ministro”, ao que Epstein respondeu: “Que ativos vendáveis?”.
Mandelson pareceu também sugerir que o presidente do JP Morgan, Jamie Dimon, deveria “ameaçar de forma moderada” o então ministro das Finanças, Alistair Darling, a propósito de um imposto sobre os bónus dos banqueiros.