Caso Epstein: Embaixador Mandelson alvo de investigação policial

A polícia britânica anunciou esta terça-feira a abertura de uma investigação a Peter Mandelson, antigo embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos.

Em causa está alegada má conduta no exercício de funções públicas, na sequência da divulgação de milhões de documentos relacionados com Jeffrey Epstein.

“Posso confirmar que a Polícia Metropolitana lançou agora uma investigação a um homem de 72 anos, antigo ministro do Governo, por suspeitas do crime de má conduta em funções públicas”, afirmou a comandante Ella Marriott, em comunicado.

Na sequência das últimas revelações do caso Epstein, Peter Mandelson vai retirar-se da câmara alta do parlamento britânico, anunciou esta terça-feira o presidente da instituição.

O presidente da Câmara dos Lordes, Michael Forsyth, afirmou que Mandelson planeia formalizar a sua retirada na quarta-feira.

Forsyth disse aos parlamentares que fazia o anúncio “tendo em conta o interesse público” do caso.