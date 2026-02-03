Dez homens acusados de drogar e violar criança de cinco anos. Pai entre os arguidos

Dez homens, dos 29 aos 50 anos, foram acusados de drogar e violar uma criança de cinco anos em Old Lille, um bairro chique no norte de França, divulgou esta terça-feira o Ministério Público (MP) francês.

De acordo com um comunicado oficial, a criança foi "colocada em contacto com adultos do sexo masculino pelo seu próprio pai", sendo entregue numa festa "chemsex".

Estas festas são conhecidas pelo uso de drogas durante as relações sexuais para aumentar o desejo, prazer e sensações, expondo os participantes a inúmeros riscos para a saúde como, por exemplo, dependência, overdose e infeções sexualmente transmissíveis.

Separado da mãe do filho, o pai está tanto indiciado como agressor tal como vítima, avançou esta terça-feira o jornal local "Dernières Nouvelles d'Alsace".

O MP francês abriu uma investigação a 15 de fevereiro de 2025 sobre este caso de pedofilia com submissão química da criança de cinco anos à data dos acontecimentos, sendo que as acusações começaram no próprio mês.

Contudo, as agressões sexuais já tinham começado em novembro de 2024.