Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 04 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mar Arábico

EUA abatem drone iraniano junto a porta-aviões

03 fev, 2026 - 21:55 • Redação, com Reuters

De acordo com as forças armadas norte-americanas, o drone voava em direção ao porta-aviões com "intenções obscuras", tendo sido intercetado e abatido por um caça F-35.

A+ / A-

As forças armadas norte-americanas abateram esta terça-feira um drone iraniano que se aproximou de forma “agressiva” do porta-aviões “Abraham Lincoln”, no Mar Arábico.

De acordo com as forças militares norte-americanas, o drone iraniano, um modelo Shahed-139, voava em direção ao porta-aviões com "intenções obscuras", tendo sido intercetado e abatido por um caça F-35.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Um caça F-35C do porta-aviões Abraham Lincoln abateu o drone iraniano em autodefesa, de forma a proteger o navio e o pessoal a bordo", afirmou o capitão Tim Hawkins, porta-voz do Comando Central das Forças Armadas dos EUA (CENTCOM).

O incidente acontece numa altura em que a diplomacia tentava viabilizar conversações nucleares entre o Irão e os Estados Unidos.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, já tinha alertado para a possibilidade de ocorrerem "coisas más" caso não fosse alcançado um acordo, numa altura em que vários navios de guerra dos EUA seguem em direção à região.

Na sequência da notícia do abate da aeronave, os contratos de futuros do petróleo (LCOc1) registaram uma subida superior a um dólar por barril.


Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 04 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias