EUA abatem drone iraniano junto a porta-aviões

As forças armadas norte-americanas abateram esta terça-feira um drone iraniano que se aproximou de forma “agressiva” do porta-aviões “Abraham Lincoln”, no Mar Arábico.

De acordo com as forças militares norte-americanas, o drone iraniano, um modelo Shahed-139, voava em direção ao porta-aviões com "intenções obscuras", tendo sido intercetado e abatido por um caça F-35.

"Um caça F-35C do porta-aviões Abraham Lincoln abateu o drone iraniano em autodefesa, de forma a proteger o navio e o pessoal a bordo", afirmou o capitão Tim Hawkins, porta-voz do Comando Central das Forças Armadas dos EUA (CENTCOM).

O incidente acontece numa altura em que a diplomacia tentava viabilizar conversações nucleares entre o Irão e os Estados Unidos.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, já tinha alertado para a possibilidade de ocorrerem "coisas más" caso não fosse alcançado um acordo, numa altura em que vários navios de guerra dos EUA seguem em direção à região.

Na sequência da notícia do abate da aeronave, os contratos de futuros do petróleo (LCOc1) registaram uma subida superior a um dólar por barril.



