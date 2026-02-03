Ouvir
Fortes nevões mataram pelo menos 30 pessoas no Japão

03 fev, 2026 - 08:46 • Lusa

Há outras possíveis mortes ainda por contabilizar. 324 pessoas ficaram feridas em todo o país.

A+ / A-

Fortes nevões mataram 30 pessoas no Japão nas últimas duas semanas, incluindo uma mulher de 91 anos encontrada soterrada na neve em frente à sua casa, anunciaram esta terça-feira as autoridades.

A maioria das mortes, 12, ocorreu na província de Niigata, na região central do arquipélago.

Outras 324 pessoas ficaram feridas em todo o país, algumas com gravidade, enquanto nove mortes, possivelmente relacionadas com a neve, ainda não foram oficialmente registadas, aguardando investigação.

O Governo japonês mobilizou militares para auxiliar os residentes da província de Aomori, a zona mais atingida, onde se acumularam até 4,5 metros de neve em zonas isoladas.

A primeira-ministra Sanae Takaichi convocou hoje uma reunião de emergência do seu gabinete, instando os ministros a fazerem todo o possível para proteger vidas.

Uma forte massa de ar frio trouxe fortes nevões nas últimas semanas ao longo da costa do mar do Japão, com algumas áreas a receberem mais do dobro da quantidade habitual de neve.

De 20 de janeiro até hoje, 30 pessoas morreram na sequência do mau tempo, segundo a Agência Japonesa de Gestão de Incêndios e Desastres.

Entre elas estava Kina Jin, de 91 anos, cujo corpo foi encontrado debaixo de três metros de neve, em frente à sua casa em Aomori, no norte de Honshu, a maior ilha do arquipélago, disse um agente da polícia local à agência de notícias France-Presse.

A polícia acredita que foi soterrada pela neve que caiu do telhado e morreu por asfixia, disse o agente. Uma pá foi encontrada junto ao corpo.

O governador de Aomori, Soichiro Miyashita, disse na segunda-feira que pediu ao exército que oferecesse assistência em caso de desastre e ajudasse os idosos a limpar a neve das suas casas.

Paredes de neve que atingem os 183 centímetros de altura cobrem o solo na capital da província --- também chamada Aomori ---, acrescentou Miyashita, referindo que as equipas de remoção de neve estavam sobrecarregadas.

"O risco de acidentes potencialmente fatais, por exemplo, devido à queda de neve dos telhados ou ao colapso de edifícios, é iminente", alertou o governador, em conferência de imprensa.

As autoridades meteorológicas esperam que as temperaturas subam ligeiramente a partir de quarta-feira, mas voltem a descer durante o fim de semana em todo o arquipélago.

A neve poderá regressar à costa do mar do Japão já no domingo, o mesmo dia em que o país realiza eleições gerais antecipadas.

A emissora pública japonesa NHK disse que várias agências estão a trabalhar para garantir que as eleições decorrem sem incidentes, e as autoridades pediram aos eleitores que tenham cuidado e verifiquem as condições meteorológicas antes de se deslocarem para votar, incluindo durante o período de votação antecipada.

De acordo com as sondagens mais recentes, Takaichi está a caminho de uma vitória esmagadora nas eleições, convocadas pela líder conservadora há apenas duas semanas para aproveitar as elevadas taxas de aprovação e reforçar o mandato popular para o seu novo governo de coligação.

Esta será a primeira vez desde a década de 1990 que o Japão realiza eleições em fevereiro.

