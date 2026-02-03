França consegue aprovar Orçamento para 2026 após meses de incerteza

Apesar de o défice orçamental continuar elevado, nos 5% do PIB segundo Lecornu, os investidores mostraram-se encorajados pela nova estabilidade. O prémio de risco da dívida pública francesa face ao referencial alemão regressou a níveis observados pela última vez em junho de 2024, antes do anúncio das eleições antecipadas por Macron. Duas moções de censura desencadeadas pela extrema-esquerda e pela extrema-direita ficaram aquém da maioria necessária, depois de os socialistas terem anunciado que não as apoiariam, o que significa que o orçamento para 2026 — já com mais de um mês de atraso — está agora aprovado. A principal vitória dos socialistas foi a suspensão de uma impopular reforma das pensões, adiando o aumento previsto da idade da reforma para os 64 anos até depois das eleições presidenciais do próximo ano. Reformas em pausa até às Presidenciais Com pouco mais de um ano até às próximas eleições presidenciais, na primavera de 2027, o alívio no plano orçamental dá a Macron alguma margem de manobra, à medida que se aproxima do fim do seu segundo mandato com níveis historicamente baixos de popularidade. Em meados de outubro de 2025, o primeiro-ministro francês anunciou a intenção de suspender a emblemática reforma das pensões de 2023 até depois das eleições presidenciais de 2027, cedendo à pressão dos deputados de esquerda que exigiam essa medida como condição para apoiar o governo e garantir a sua sobrevivência política.

Os apoiantes de Macron dizem que Lecornu, ao demonstrar flexibilidade e capacidade de compromisso, evitou o regresso de impostos sobre a riqueza e preservou o legado de Macron de tornar a França mais atrativa para os investidores estrangeiros. O Presidente francês está agora quase totalmente concentrado na política externa, incentivando a Europa a ser menos dependente de potências estrangeiras e defendendo uma linha mais dura no confronto com o Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, sobre tarifas ou a crise da Gronelândia. Em casa, porém, deixa o seu bloco centrista sem um sucessor claro e significativamente enfraquecido face a uma extrema-direita em ressurgimento. Dois antigos primeiros-ministros de Macron estão a preparar-se para a corrida presidencial, Édouard Philippe e Gabriel Attal, enquanto Lecornu também ganhou popularidade nos últimos meses. Mas, se o centro continuar fragmentado e sem uma primária prevista, permanece incerto se um candidato do campo moderado chegará à segunda volta das eleições para enfrentar a extrema-direita, seja liderada por Jordan Bardella ou por Marine Le Pen.