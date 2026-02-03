"Herói" de 13 anos nada quatro kms no mar para salvar família

03 fev, 2026 - 19:08 • Miguel Marques Ribeiro
Um adolescente de 13 anos nadou quatro quilómetros no mar da Austrália para salvar a mãe e dois irmãos.
Os quatro foram arrastados para longe da costa em Geographe Bay, no sul do país, quando estavam a praticar caiaque e "stand up paddle", na passada sexta-feira.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Segundo a BBC, o jovem tentou regressar a terra no seu caiaque, mas quando este começou a meter água devido à agitação marítima, decidiu fazer o resto do percurso a nado, para pedir ajuda.
A mãe, um irmão de 12 anos e a irmã de oito esperaram no lusco-fusco, em cima de duas pranchas de paddle, enquanto a noite caía e eram arrastados cada vez para mais longe da costa.
Ao chegar a terra, o jovem deu o alarme através do telemóvel da mãe, pelas 18h00. Duas horas e meia depois, o resto da família foi localizado por um helicóptero, a cerca de 14 quilómetros de terra, e posteriormente resgatado pela Marinha.
Apesar de alguns ferimentos ligeiros, todos se encontram bem de saúde.
Entrevistado pela BBC, o jovem Austin Appelbee recusou o rótulo de “herói” e “superhomem” que as autoridades lhe atribuíram. “Não achei que fosse um herói — apenas fiz o que fiz”, declarou, numa videochamada. Foi uma “dura batalha”, admite.
Comandante do Porto de Vila Real de Santo António (...)
A mãe Joanne, de 47 anos, confessou que chegou a temer o pior, enquanto esperava por ajuda, sem água ou comida. Com a escuridão a instalar-se e as ondas a ficar maiores, perdeu o filho de vista e duvidou que este tivesse conseguido alcançar o objetivo. “Achei que o Austin não tinha sobrevivido”, reconheceu.
O cumprimento das normas de segurança pela família de banhistas acabou por ser decisivo para o final feliz, sublinham as autoridades, após a odisseia atribulada que demorou várias horas. “Felizmente, as três pessoas usavam coletes salva-vidas, o que contribuiu para a sua sobrevivência”, sublinhou o inspetor James Bradley à imprensa local, citado pela BBC.
Austin Appelbee ainda nadou cerca de metade do caminho com colete, mas depois, percebendo que não conseguia avançar o suficiente, decidiu largar o colete e continuar a nadar sem proteção.
Quando os seus parentes foram localizados, os dois irmãos de Austin tinham acabado de cair ao mar e a mãe tentava alcancá-los, desesperada. “Foi um autêntico pesadelo”, recorda Joanne, depois de horas à espera. “Não conseguíamos ver nada a aproximar-se para nos salvar”, declarou à BBC. “Cheguei ao ponto em que pensei que estávamos por nossa conta.”
Este incidente foi um importante lembrete de quão rapidamente as condições do mar podem mudar, sublinham as autoridades — e de como a coragem e determinação podem fazer a diferença num momento de crise.