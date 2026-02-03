"Herói" de 13 anos nada quatro kms no mar para salvar família

Um adolescente de 13 anos nadou quatro quilómetros no mar da Austrália para salvar a mãe e dois irmãos.

Os quatro foram arrastados para longe da costa em Geographe Bay, no sul do país, quando estavam a praticar caiaque e "stand up paddle", na passada sexta-feira.

Segundo a BBC, o jovem tentou regressar a terra no seu caiaque, mas quando este começou a meter água devido à agitação marítima, decidiu fazer o resto do percurso a nado, para pedir ajuda.

A mãe, um irmão de 12 anos e a irmã de oito esperaram no lusco-fusco, em cima de duas pranchas de paddle, enquanto a noite caía e eram arrastados cada vez para mais longe da costa.

Ao chegar a terra, o jovem deu o alarme através do telemóvel da mãe, pelas 18h00. Duas horas e meia depois, o resto da família foi localizado por um helicóptero, a cerca de 14 quilómetros de terra, e posteriormente resgatado pela Marinha.

Apesar de alguns ferimentos ligeiros, todos se encontram bem de saúde.

"Não achei que fosse um herói"



Entrevistado pela BBC, o jovem Austin Appelbee recusou o rótulo de “herói” e “superhomem” que as autoridades lhe atribuíram. “Não achei que fosse um herói — apenas fiz o que fiz”, declarou, numa videochamada. Foi uma “dura batalha”, admite.