Guerra na Ucrânia

Kiev e outras cidades ucranianas atingidas por mísseis russos

03 fev, 2026 - 00:15 • Reuters

Ouviram-se fortes explosões na capital ucraniana durante a madrugada desta terça-feira, mas também em Kharkiv e Dnipropetrovsk. Testemunhas afirmaram que vários edifícios residenciais e escolas foram atingidos com mísseis e drones russos.

A+ / A-

As forças russas atacaram a capital ucraniana e outras cidades do país com mísseis na madrugada desta terça-feira, disseram autoridades, com relatos iniciais a indicar que blocos de apartamentos e outros edifícios sofreram danos.

Testemunhas da agência de notícias Reuters relataram fortes explosões na capital ucraniana e afirmaram que estavam a ser utilizados tanto drones como vários típicos de mísseis.

O chefe da administração militar da cidade, Tymur Tkachenk, afirmou no Telegram que vários edifícios residenciais, um estabelecimento de ensino e um edifício comercial foram danificados em distritos a leste do rio Dnipro.

O presidente da Câmara de Kyiv, Vitali Klitschko, ordenou o envio de equipas médicas de emergência para as zonas afectadas da cidade.

Já o presidente da Câmara de Kharkiv, Ihor Terekhov, disse que mísseis e drones russos também estavam a atacar a sua cidade, a segunda maior cidade da Ucrânia, localizada no nordeste do país.

O governador da região sudeste de Dnipropetrovsk afirmou que a sua região também estava sob ataque e que unidades de defesa antiaérea estavam em acção na vizinha região de Zaporizhzhia.

