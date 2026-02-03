Kiev e outras cidades ucranianas atingidas por mísseis russos

As forças russas atacaram a capital ucraniana e outras cidades do país com mísseis na madrugada desta terça-feira, disseram autoridades, com relatos iniciais a indicar que blocos de apartamentos e outros edifícios sofreram danos.

Testemunhas da agência de notícias Reuters relataram fortes explosões na capital ucraniana e afirmaram que estavam a ser utilizados tanto drones como vários típicos de mísseis.

O chefe da administração militar da cidade, Tymur Tkachenk, afirmou no Telegram que vários edifícios residenciais, um estabelecimento de ensino e um edifício comercial foram danificados em distritos a leste do rio Dnipro.

O presidente da Câmara de Kyiv, Vitali Klitschko, ordenou o envio de equipas médicas de emergência para as zonas afectadas da cidade.

Já o presidente da Câmara de Kharkiv, Ihor Terekhov, disse que mísseis e drones russos também estavam a atacar a sua cidade, a segunda maior cidade da Ucrânia, localizada no nordeste do país.

O governador da região sudeste de Dnipropetrovsk afirmou que a sua região também estava sob ataque e que unidades de defesa antiaérea estavam em acção na vizinha região de Zaporizhzhia.