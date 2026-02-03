"Patético e sem talento": Trump ameaça processar apresentador dos Grammys após piada sobre caso Epstein

O Presidente norte-americano, Donald Trump, está a ameaçar processar o comediante Trevor Noah que apresentou a cerimónia dos Grammys na noite de segunda-feira após fazer uma piada relacionada à ligação de Trump a Jeffrey Epstein, o milionário norte-americano condenado por abusos sexuais. Em causa está uma insinuação do apresentador de que Trump teria visitado a ilha de Epstein. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Conhecida por reunir milhões de visualizações, nos Grammys 2026 não faltaram, como habitual, os comentários de Trevor Noah entre as performances, com observações políticas – e este ano Trump foi um dos alvos do comediante depois de a cantora Billie Eilish, de 24 anos, receber o prémio "Música do Ano", com “Wildflower”, que gravou com o irmão Finneas. "Música do Ano... este é um Grammy que todos os artistas desejam quase tanto quanto Trump deseja a Gronelânia. O que faz sentido, porque a ilha de Epstein desapareceu e ele precisa de uma nova para se divertir com Bill Clinton", atirou o humorista. Em reação, Donald Trump voltou a recusar na sua rede social Truth Social qualquer envolvimento com o caso Epstein: "Não posso falar pelo Bill, mas eu nunca estive na ilha de Epstein, nem em nenhum lado por perto".

O Presidente dos EUA criticou ainda o desempenho de Trevor como "pobre, patético, sem talento e idiota de mestre de cerimónias", afirmou que foi "quase tão mau" quanto o de Jimmy Kimmel nos Óscares. "Vou te processar por muitos $. Prepara-te Noah, vou divertir-me contigo!", ameaçou na publicação. "ICE out": artistas criticam agentes de anti-imigração nos Grammys A 68.ª edição dos Grammys também ficou marcada pelas críticas dos músicos aos agentes do serviço anti-imigração norte-americano ICE. Billie Eilish, Bad Bunny, Olivia Dean e Kehlani são alguns dos artistas que defenderam os imigrantes e atacaram a organização dos EUA, que tem conduzido rusgas em Minneapolis. Outros tantos artistas também usaram pins a dizer "ICE out" ("fora ICE", em português) na passadeira vermelha. “Ninguém é ilegal numa terra roubada”, disse Eilish.

