Estados Unidos da América

"Patético e sem talento": Trump ameaça processar apresentador dos Grammys após piada sobre caso Epstein

03 fev, 2026 - 03:30 • Catarina Magalhães

Comediante Trevor Noah que apresentou os Grammys fez insinuação de que Trump teria visitado a ilha de Epstein, o milionário condenado por abusos sexuais, e disse que o Presidente dos EUA "precisa de uma nova para se divertir com Bill Clinton".

O Presidente norte-americano, Donald Trump, está a ameaçar processar o comediante Trevor Noah que apresentou a cerimónia dos Grammys na noite de segunda-feira após fazer uma piada relacionada à ligação de Trump a Jeffrey Epstein, o milionário norte-americano condenado por abusos sexuais.

Em causa está uma insinuação do apresentador de que Trump teria visitado a ilha de Epstein.

Conhecida por reunir milhões de visualizações, nos Grammys 2026 não faltaram, como habitual, os comentários de Trevor Noah entre as performances, com observações políticas – e este ano Trump foi um dos alvos do comediante depois de a cantora Billie Eilish, de 24 anos, receber o prémio "Música do Ano", com “Wildflower”, que gravou com o irmão Finneas.

"Música do Ano... este é um Grammy que todos os artistas desejam quase tanto quanto Trump deseja a Gronelânia. O que faz sentido, porque a ilha de Epstein desapareceu e ele precisa de uma nova para se divertir com Bill Clinton", atirou o humorista.

Em reação, Donald Trump voltou a recusar na sua rede social Truth Social qualquer envolvimento com o caso Epstein: "Não posso falar pelo Bill, mas eu nunca estive na ilha de Epstein, nem em nenhum lado por perto".

O Presidente dos EUA criticou ainda o desempenho de Trevor como "pobre, patético, sem talento e idiota de mestre de cerimónias", afirmou que foi "quase tão mau" quanto o de Jimmy Kimmel nos Óscares.

"Vou te processar por muitos $. Prepara-te Noah, vou divertir-me contigo!", ameaçou na publicação.

"ICE out": artistas criticam agentes de anti-imigração nos Grammys

A 68.ª edição dos Grammys também ficou marcada pelas críticas dos músicos aos agentes do serviço anti-imigração norte-americano ICE.

Billie Eilish, Bad Bunny, Olivia Dean e Kehlani são alguns dos artistas que defenderam os imigrantes e atacaram a organização dos EUA, que tem conduzido rusgas em Minneapolis.

Outros tantos artistas também usaram pins a dizer "ICE out" ("fora ICE", em português) na passadeira vermelha. “Ninguém é ilegal numa terra roubada”, disse Eilish.

Billie Eilish, Bad Bunny e Olivia Dean defendem imigrantes na noite dos Grammys

Grammys 2026

Billie Eilish, Bad Bunny e Olivia Dean defendem imigrantes na noite dos Grammys

A cantora tinha sido criticada pelo Departamento d(...)

Perante forte contestação por todo o país às operações anti-imigração, e oposição no Congresso à atuação do DHS, Trump ordenou no sábado a retirada dos agentes federais de manifestações em Minneapolis e outras cidades governadas pelos democratas, mas prometeu que estes continuarão a defender as instalações do Governo federal.

Já a secretária norte-americana de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês), Kristi Noem, afirmou esta segunda-feira que todos os agentes federais envolvidos em operações anti-imigração, do Serviço de Imigração e Controlo de Alfândegas (ICE), vão passar imediatamente a usar câmaras corporais na cidade de Minneapolis.

Perante a crescente tensão, Trump há tinha substituído na semana passada o comandante das operações, enviando para a zona o seu "czar da fronteira", Tom Homan, com vista a um "apaziguamento", apesar de ter assegurado que as rusgas prosseguirão.

Sobre a morte de Renee Good e Alex Pretti, as autoridades de defesa norte-americanas ainda estão a analisar os incidentes, enquanto familiares, políticos e organizações de direitos civis exigem explicações e maior transparência sobre o que motivou os disparos e as circunstâncias das duas mortes, ambas vítimas de 37 anos.

