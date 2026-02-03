​Polícia francesa faz buscas nos escritórios da rede social X

A polícia francesa fez buscas esta terça-feira nos escritórios da rede social X em Paris e os procuradores intimaram o bilionário da tecnologia para testemunhar, numa investigação cada vez mais ampla.

A invasão na França e a intimação de Musk – que podem aumentar ainda mais as tensões entre a Europa e os EUA sobre as grandes empresas de tecnologia e a liberdade de expressão – estão ligadas a uma investigação que se prolonga há um ano sobre suspeita de abuso de algoritmos e extração fraudulenta de dados pela X ou seus executivos.

Ao mesmo tempo, o órgão de fiscalização da privacidade do Reino Unido também iniciou uma investigação formal sobre o chatbot de inteligência artificial Grok, de Musk, sobre o processamento de dados pessoais e seu potencial para produzir imagens e vídeos sexualizados prejudiciais.

Investigação envolve deepfakes sexualmente explícitos

Num comunicado, o Ministério Público de Paris afirmou ter alargado o âmbito da sua investigação na sequência de queixas sobre o funcionamento do Grok.

A investigação francesa irá agora também investigar a alegada cumplicidade na “detenção e difusão” de imagens de natureza pornográfica infantil e a violação dos direitos de imagem de uma pessoa com deepfakes sexualmente explícitos, entre outros crimes potenciais.

Musk e a antiga presidente executiva Linda Yaccarino foram intimados a comparecer numa audiência agendada para 20 de abril. Outros funcionários da X também foram intimados como testemunhas.

Não houve comentários imediatos da X. Em julho, Musk negou as acusações iniciais e disse que os promotores franceses estavam a lançar uma “ação motivada por razões políticas”.

“Nesta fase, a condução desta investigação faz parte de uma abordagem construtiva, com o objetivo final de garantir que a plataforma X cumpra as leis francesas, na medida em que opera no território nacional”, afirmou o Ministério Público.

Essas intimações são obrigatórias, embora sejam mais difíceis de aplicar a pessoas que não residem em França.

Após essa audiência, as autoridades podem decidir arquivar ou continuar a investigação e, potencialmente, colocar os suspeitos sob custódia.

Investigações também no Reino Unido

Enquanto isso, o Gabinete do Comissário de Informação do Reino Unido afirmou que está a investigar o chatbot xAI, após relatos de que o Grok tinha sido usado para gerar imagens sexuais não consensuais de indivíduos, incluindo crianças.

Ao mesmo tempo, o regulador dos media britânicos Ofcom adiantou que está a definir os próximos passos da investigação sobre o X, iniciada no mês passado, embora tenha fornecido poucos detalhes.

O Ofcom está a tentar avaliar se a empresa fez o suficiente para mitigar o risco difusão de deepfakes sexuais na plataforma. No entanto, garantiu que não estava a investigar a xAI, que opera o chatbot Grok, por estar fora do âmbito da lei atual.

Na semana passada, a União Europeia também iniciou uma investigação sobre a X, procurando avaliar se divulgou conteúdo ilegal, após protestos públicos contra a disseminação de imagens sexualizadas manipuladas pelo Grok.

O chatbot continua a gerar imagens sexualizadas de pessoas, mesmo quando os utilizadores avisam explicitamente que os sujeitos não consentem, descobriu a Reuters.

A xAI impôs algumas restrições à função de geração de imagens do Grok em resposta à reação negativa do mês passado.