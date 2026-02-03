Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 03 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Internet

​Polícia francesa faz buscas nos escritórios da rede social X

03 fev, 2026 - 16:00 • Reuters

Autoridades francesas intimaram ainda Elon Musk a ir prestar testemunho. Em causa está uma investigação sobre suspeita de abuso de algoritmos e extração fraudulenta de dados pela X ou seus executivos.

A+ / A-

A polícia francesa fez buscas esta terça-feira nos escritórios da rede social X em Paris e os procuradores intimaram o bilionário da tecnologia para testemunhar, numa investigação cada vez mais ampla.

A invasão na França e a intimação de Musk – que podem aumentar ainda mais as tensões entre a Europa e os EUA sobre as grandes empresas de tecnologia e a liberdade de expressão – estão ligadas a uma investigação que se prolonga há um ano sobre suspeita de abuso de algoritmos e extração fraudulenta de dados pela X ou seus executivos.

Ao mesmo tempo, o órgão de fiscalização da privacidade do Reino Unido também iniciou uma investigação formal sobre o chatbot de inteligência artificial Grok, de Musk, sobre o processamento de dados pessoais e seu potencial para produzir imagens e vídeos sexualizados prejudiciais.

Investigação envolve deepfakes sexualmente explícitos

Num comunicado, o Ministério Público de Paris afirmou ter alargado o âmbito da sua investigação na sequência de queixas sobre o funcionamento do Grok.

A investigação francesa irá agora também investigar a alegada cumplicidade na “detenção e difusão” de imagens de natureza pornográfica infantil e a violação dos direitos de imagem de uma pessoa com deepfakes sexualmente explícitos, entre outros crimes potenciais.

Musk e a antiga presidente executiva Linda Yaccarino foram intimados a comparecer numa audiência agendada para 20 de abril. Outros funcionários da X também foram intimados como testemunhas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Não houve comentários imediatos da X. Em julho, Musk negou as acusações iniciais e disse que os promotores franceses estavam a lançar uma “ação motivada por razões políticas”.

“Nesta fase, a condução desta investigação faz parte de uma abordagem construtiva, com o objetivo final de garantir que a plataforma X cumpra as leis francesas, na medida em que opera no território nacional”, afirmou o Ministério Público.

Essas intimações são obrigatórias, embora sejam mais difíceis de aplicar a pessoas que não residem em França.

Após essa audiência, as autoridades podem decidir arquivar ou continuar a investigação e, potencialmente, colocar os suspeitos sob custódia.

Investigações também no Reino Unido

Enquanto isso, o Gabinete do Comissário de Informação do Reino Unido afirmou que está a investigar o chatbot xAI, após relatos de que o Grok tinha sido usado para gerar imagens sexuais não consensuais de indivíduos, incluindo crianças.

Ao mesmo tempo, o regulador dos media britânicos Ofcom adiantou que está a definir os próximos passos da investigação sobre o X, iniciada no mês passado, embora tenha fornecido poucos detalhes.

O Ofcom está a tentar avaliar se a empresa fez o suficiente para mitigar o risco difusão de deepfakes sexuais na plataforma. No entanto, garantiu que não estava a investigar a xAI, que opera o chatbot Grok, por estar fora do âmbito da lei atual.

Na semana passada, a União Europeia também iniciou uma investigação sobre a X, procurando avaliar se divulgou conteúdo ilegal, após protestos públicos contra a disseminação de imagens sexualizadas manipuladas pelo Grok.

O chatbot continua a gerar imagens sexualizadas de pessoas, mesmo quando os utilizadores avisam explicitamente que os sujeitos não consentem, descobriu a Reuters.

A xAI impôs algumas restrições à função de geração de imagens do Grok em resposta à reação negativa do mês passado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 03 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias