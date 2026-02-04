Ouvir
Austrália

"A decisão mais difícil" da sua vida. Mãe que mandou filho pedir ajuda não sabia se o voltaria a ver

04 fev, 2026 - 12:18 • João Malheiro

Joanne Appelbee admite que foi "a decisão mais difícil" da sua vida, mas sabia que o filho "era o mais forte" e o mais capaz de conseguir pedir ajuda.

A mãe que pediu ao filho adolescente de 13 anos para nadar quatro quilómetros no mar da Austrália, em busca de salvamento para a sua família, diz que não sabia se o voltaria a ver.

Joanne Appelbee e os seus três filhos foram arrastados para longe da costa em Geographe Bay, no sul da Austrália, quando estavam a praticar caiaque e "stand up paddle". A mãe pediu ao seu filho mais velho para tentar pedir ajuda, o que o fez ter de nadar quatro quilómetros.

Em entrevista à ABC, Joanne admite que foi "a decisão mais difícil" da sua vida, mas sabia que o filho "era o mais forte" e o mais capaz de conseguir pedir ajuda.

Questionada por que é que não ela própria em busca de salvamento, a mãe diz que nunca aceitaria deixar os seus três filhos sozinhos no mar. Para lá do rapaz de 13 anos que recusa o rótulo de herói, havia ainda um rapaz de 12 anos e uma rapariga de oito anos em perigo.

Ao chegar a terra, o filho mais velho deu o alarme através do telemóvel da mãe, pelas 18h00. Duas horas e meia depois, o resto da família foi localizado por um helicóptero, a cerca de 14 quilómetros de terra, e posteriormente resgatado pela Marinha.

Apesar de alguns ferimentos ligeiros, todos se encontram bem de saúde.

O cumprimento das normas de segurança pela família de banhistas acabou por ser decisivo para o final feliz, sublinham as autoridades, após a odisseia atribulada que demorou várias horas. “Felizmente, as três pessoas usavam coletes salva-vidas, o que contribuiu para a sua sobrevivência”, sublinhou o inspetor James Bradley à imprensa local, citado pela BBC.

