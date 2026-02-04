Alegados espiões chineses detidos em França

Quatro pessoas, incluindo dois cidadãos chineses, foram detidas em França por suspeitas de espionagem ao serviço da China e foram presentes a um juiz de instrução, informou esta quarta-feira o Ministério Público de Paris.



A divisão de cibercriminalidade do Ministério Público de Paris abriu um inquérito judicial ao caso, segundo um comunicado da procuradoria.

A investigação teve início após a descoberta de que dois cidadãos chineses entraram em território francês com o objetivo de captar dados de satélite da rede Starlink e informações de entidades de importância vital, em particular de entidades militares, para posterior transmissão ao seu país de origem, a China, acrescentou a mesma fonte.

As quatro pessoas detidas foram presentes ao juiz de instrução, tendo duas delas ficado em prisão preventiva.

O caso é o mais recente de uma série de incidentes envolvendo alegações de espionagem chinesa na Europa.

As tensões entre Pequim e as potências ocidentais em matéria de espionagem têm aumentado nos últimos anos, à medida que os serviços de informações ocidentais intensificam os alertas sobre alegadas atividades de pirataria informática apoiadas pelo Estado chinês.

A China tem negado sistematicamente estas acusações e, por sua vez, tem acusado países ocidentais de conduzirem operações de ciberespionagem.