Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 05 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Venezuela

Caracas liberta preso político luso-venezuelano

04 fev, 2026 - 21:47 • Redação

Jaime Reis estava detido desde 18 de julho de 2025, como preso político. "Portugal mantém firme o compromisso diplomático pela liberdade de todos os presos políticos e pelos direitos humanos", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

A+ / A-

O cidadão luso-venezuelano Jaime Reis Macedo foi colocado em liberdade esta quarta-feira pelas autoridades de Caracas, avança o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Lisboa.

Jaime Reis estava detido desde 18 de julho de 2025, como preso político.

Na Venezuela existem pelo menos 711 presos políticos, incluindo 65 estrangeiros, segundo a ONG Foro Penal, especializada na defesa de presos políticos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros celebrou a libertação do cidadão luso-venezuelano na rede social X (antigo Twitter), afirmando que "Portugal mantém firme o compromisso diplomático pela liberdade de todos os presos políticos e pelos direitos humanos".

"A Jaime Reis e à sua família, toda a solidariedade", lê-se.

Desde a captura do Presidente Nicolás Maduro pelas forças especiais norte-americanas, a 3 de janeiro deste ano, Delcy Rodríguez permitiu a libertação de presos políticos, após pressão da Administração Trump.

Entre os defensores de longa data das libertações e de uma amnistia está a vencedora do Prémio Nobel da Paz e líder da oposição Maria Corina Machado, que tem vários aliados próximos presos.

Machado afirmou que a nova lei de amnistia “não é algo que o regime quisesse fazer voluntariamente, mas sim o resultado da pressão real que tem vindo a receber do governo dos Estados Unidos”, acrescentando esperar que os presos detidos possam ser reunidos com as suas famílias muito em breve.

Entre os presos políticos já libertados está a luso-descendente Carla da Silva, condenada a 21 anos de prisão na Venezuela por conspirar contra o governo de Maduro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 05 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias