Caracas liberta preso político luso-venezuelano

04 fev, 2026 - 21:47 • Redação
O cidadão luso-venezuelano Jaime Reis Macedo foi colocado em liberdade esta quarta-feira pelas autoridades de Caracas, avança o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Lisboa.
Jaime Reis estava detido desde 18 de julho de 2025, como preso político.
Na Venezuela existem pelo menos 711 presos políticos, incluindo 65 estrangeiros, segundo a ONG Foro Penal, especializada na defesa de presos políticos.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros celebrou a libertação do cidadão luso-venezuelano na rede social X (antigo Twitter), afirmando que "Portugal mantém firme o compromisso diplomático pela liberdade de todos os presos políticos e pelos direitos humanos".
"A Jaime Reis e à sua família, toda a solidariedade", lê-se.
Desde a captura do Presidente Nicolás Maduro pelas forças especiais norte-americanas, a 3 de janeiro deste ano, Delcy Rodríguez permitiu a libertação de presos políticos, após pressão da Administração Trump.
Entre os defensores de longa data das libertações e de uma amnistia está a vencedora do Prémio Nobel da Paz e líder da oposição Maria Corina Machado, que tem vários aliados próximos presos.
Machado afirmou que a nova lei de amnistia “não é algo que o regime quisesse fazer voluntariamente, mas sim o resultado da pressão real que tem vindo a receber do governo dos Estados Unidos”, acrescentando esperar que os presos detidos possam ser reunidos com as suas famílias muito em breve.
Entre os presos políticos já libertados está a luso-descendente Carla da Silva, condenada a 21 anos de prisão na Venezuela por conspirar contra o governo de Maduro.