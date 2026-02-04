Caracas liberta preso político luso-venezuelano

O Ministério dos Negócios Estrangeiros celebrou a libertação do cidadão luso-venezuelano na rede social X (antigo Twitter), afirmando que "Portugal mantém firme o compromisso diplomático pela liberdade de todos os presos políticos e pelos direitos humanos".

Na Venezuela existem pelo menos 711 presos políticos, incluindo 65 estrangeiros, segundo a ONG Foro Penal, especializada na defesa de presos políticos.

Jaime Reis estava detido desde 18 de julho de 2025, como preso político.

O cidadão luso-venezuelano Jaime Reis Macedo foi colocado em liberdade esta quarta-feira pelas autoridades de Caracas, avança o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Lisboa.

"A Jaime Reis e à sua família, toda a solidariedade", lê-se.

Desde a captura do Presidente Nicolás Maduro pelas forças especiais norte-americanas, a 3 de janeiro deste ano, Delcy Rodríguez permitiu a libertação de presos políticos, após pressão da Administração Trump.



Entre os defensores de longa data das libertações e de uma amnistia está a vencedora do Prémio Nobel da Paz e líder da oposição Maria Corina Machado, que tem vários aliados próximos presos.

Machado afirmou que a nova lei de amnistia “não é algo que o regime quisesse fazer voluntariamente, mas sim o resultado da pressão real que tem vindo a receber do governo dos Estados Unidos”, acrescentando esperar que os presos detidos possam ser reunidos com as suas famílias muito em breve.

Entre os presos políticos já libertados está a luso-descendente Carla da Silva, condenada a 21 anos de prisão na Venezuela por conspirar contra o governo de Maduro.