Ex-marido de Jill Biden acusado de matar a sua atual mulher

04 fev, 2026 - 12:05 • João Malheiro
O ex-marido de Jill Biden está acusado de homicídio da sua atual mulher.
Segundo a NBC News, William Stevenson foi detido pelas autoridades na segunda-feira e acusado formalmente esta terça-feira.
O corpo da sua mulher, Linda Stevenson foi encontrado sem vida pelas autoridades, na sala de estar da sua residência. Ainda não foi determinada uma causa de morte.
No final de dezembro, a polícia já tinha sido chamada ao local devido a suspeitas de violência doméstica.
William Stevenson foi o primeiro marido de Jill Biden, primeira-dama do antigo Presidente dos EUA, Joe Biden. O casamento deu-se em fevereiro de 1970 e terminou, cinco anos depois, em divórcio.
O casal Biden não comentou o caso, quando questionado pela NBC News.