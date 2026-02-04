Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 04 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

EUA

Ex-marido de Jill Biden acusado de matar a sua atual mulher

04 fev, 2026 - 12:05 • João Malheiro

No final de dezembro, a polícia já tinha sido chamada à casa do casal devido a suspeitas de violência doméstica.

A+ / A-

O ex-marido de Jill Biden está acusado de homicídio da sua atual mulher.

Segundo a NBC News, William Stevenson foi detido pelas autoridades na segunda-feira e acusado formalmente esta terça-feira.

O corpo da sua mulher, Linda Stevenson foi encontrado sem vida pelas autoridades, na sala de estar da sua residência. Ainda não foi determinada uma causa de morte.

No final de dezembro, a polícia já tinha sido chamada ao local devido a suspeitas de violência doméstica.

William Stevenson foi o primeiro marido de Jill Biden, primeira-dama do antigo Presidente dos EUA, Joe Biden. O casamento deu-se em fevereiro de 1970 e terminou, cinco anos depois, em divórcio.

O casal Biden não comentou o caso, quando questionado pela NBC News.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 04 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias